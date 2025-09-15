English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

झी 24 तासची आगळी वेगळी स्पर्धा अन् निकाल

नुकताच गणेशोत्सव पार पडला. या काळात झी २४ तासने आगळी वेगळी स्पर्धा घेतली. या स्पर्धेचा निकाल पाहूया.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 15, 2025, 09:43 PM IST
झी 24 तासची आगळी वेगळी स्पर्धा अन् निकाल
Zee 24 Taas Ganesh Spardha Result

गणेशोत्सव हा सण प्रत्येकाला हवाहवासा वाटतो. या काळात एक वेगळंच चैतन्य जाणवतं. बाप्पाचं आगमन होतं घरात सगळं भक्तीमय वातावरण होतं. एका बाजूला आरती, भजन, गणपतीचे कानउघडणे तर दुसऱ्या बाजूला वेगवेगळ्या खेळांचे आयोजन केले जाते. असेच वेगवेगळ्या स्पर्धांचे आयोजन झी २४ तासने केले होते. यामध्ये घरगुती गणपती सजावट, पुरुषांनी घेतलेले उखाणे आणि सेल्फी विथ बाप्पा यांचे आयोजन केले होते.

Add Zee News as a Preferred Source

या स्पर्धांमध्ये विजेते झालेल्या विजेत्यांची यादी खालील प्रमाणे...

घरगुती गणेश सजावट

1) सिद्धेश सुनिल सुरंगे
संपूर्ण पत्ता : 3/204, पंचगंगा बिल्डिंग, ना. म. जोशी मार्ग, डिलाईल रोड, मुंबई - 400013

2) डॉ. शितल तुषार भागवत
भागवत हॉस्पिटल, गुलमोहोर चौक, उंदीरवाजी रोडी, अंडारसुल, येवला, नाशिक

3) जयंत प्रधान
२०३, दुसरा मजला, श्रद्धादीप सोसायटी, दत्तपाडा रोड, जय नगर, बोरिवली,

4) अंकुश गजानन बळवे
घ.नं. 48/11 फूलवाले बिल्डिंग पहिला माळा काप आळी महानगरपालिका ऑफिस समोर भिवंडी. ठाणे - 421302

5) शिवाजी महादेव पवार
393ए/ 6ए, रावते कंम्पाऊंड, गणपतराव कदम मार्ग, व…

उखाणे स्पर्धेचे विजेते

१) विक्रांत शिवराम केसरकर
गुलमोहर कॉम्प्लेक्स फेज 3, बी/ ००४, दिवेकर हॉस्पिटल जवळ, जुने विवा कॉलेज रोड, विरार पश्चिम ता: वसई, जिल्हा: पालघर, पिन: 40130

२) सचिन भगवान शिंदे
स्वराज पॅलेस, फ्लॅट नंबर 002,प्लॉट नंबर 12/13 सेक्टर 12D कोपरखैरणे नवी मुंबई 400709

३) सागर अशोक डुबे
बी -3/603, ओर्चीडवूड बिल्डिंग कोहोजगांव फादर एग्नेल स्कूल जवळ अंबरनाथ (पश्चिम ) पिन -421505

४) संतोष उर्फ संताजी नेताजी पाटील
गाव - नागाव कवठे, तालुका - तासगाव, जिल्हा - सांगली - 16307

५) मंगेश रमेश वैद्य
'राधा निवास', मंत्री हाईट्स, पाटील चौक, मु पो. ता. दौंड, जि. पुणे

६) गजानन सुधाकर जोशी
तिवट गल्ली श्रीकृष्ण निवास देवीच्या मंदिर जवळ, ता. गंगाखेड जिल्हा परभणी - 431514

७) गिरीष नंदकिशोर आळशी
वसुधा A 706, DSK विश्व, धायरी पुणे 411041

८) विवेक विलास पाथ्रुडकर|
जेऊर ता- करमाळा जि- सोलापूर.पिन कोड नं-413202

९) संतोष लक्ष्मण पेठकर
हाऊस नंबर २८३५, झे.पी.शाळा, नंबर १, मालागावे भवन, आष्टा, सांगली

१०) डॉ. रामकिशन हिरालाल काबरा
नाथ-गजानन पॅथो-मायक्रो लॅब, शास्त्रीनगर, अकोला रोड, हिंगोली.

सेल्फी विथ बाप्पा

1) तेजश्री आशिष भोसले
स्कीम नंबर 11, सेक्टर 21, बिल्डिंग नंबर 37, फ्लॅट नंबर 02, यमुनानगर, निगडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, पुणे 411 044.

2) हेमंत किशन म्हात्रे
002/003/2A, जय विनायक पार्क सोसायटी, सुमुख सोसायटी रोड, दळवी वाडा, टिटवाळा, पूर्व

3) राकेश सुरेश कुलकर्णी
सितार, बी-६, लोकपूरम काँप्लेक्स, काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहा जवळ, वसंत विहार, ठाणे (पश्चिम) - पिन 400610

4) आशुतोष संतोष भोसले
तुपे पार्क, हडपसर, पुणे

5) मैथिली परेस शिरसाट
81, दुर्गा स्मृती वळण, आसागोव बार्डेज, गोवा,

) विश्वनाथ कोल्हे
ओम साई धाम बिल्डींग नंबर ३, रुम नंबर ६, हिना गार्डनर खडकपाडा, कल्याण पश्चिम

) मिलिंद विश्वनाथ सावंत
सार्थक, प्लॉट नंबर 183, शिव मंदिर जवळ,सेक्टर 18 A, नेरूळ(पश्चिम), नवीमुंबई , पिन कोड- 400706

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
zee 24 taasUkhaneGharguti Ganesh BappaSelfie with Bappa results 2025

इतर बातम्या

पुण्यात पावसाचं थैमान! नागरिकांच्या घरात, व्यापा-यांच्या दु...

महाराष्ट्र बातम्या