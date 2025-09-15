झी 24 तासची आगळी वेगळी स्पर्धा अन् निकाल

गणेशोत्सव हा सण प्रत्येकाला हवाहवासा वाटतो. या काळात एक वेगळंच चैतन्य जाणवतं. बाप्पाचं आगमन होतं घरात सगळं भक्तीमय वातावरण होतं. एका बाजूला आरती, भजन, गणपतीचे कानउघडणे तर दुसऱ्या बाजूला वेगवेगळ्या खेळांचे आयोजन केले जाते. असेच वेगवेगळ्या स्पर्धांचे आयोजन झी २४ तासने केले होते. यामध्ये घरगुती गणपती सजावट, पुरुषांनी घेतलेले उखाणे आणि सेल्फी विथ बाप्पा यांचे आयोजन केले होते.
घरगुती गणेश सजावट
1) सिद्धेश सुनिल सुरंगे
संपूर्ण पत्ता : 3/204, पंचगंगा बिल्डिंग, ना. म. जोशी मार्ग, डिलाईल रोड, मुंबई - 400013
2) डॉ. शितल तुषार भागवत
भागवत हॉस्पिटल, गुलमोहोर चौक, उंदीरवाजी रोडी, अंडारसुल, येवला, नाशिक
3) जयंत प्रधान
२०३, दुसरा मजला, श्रद्धादीप सोसायटी, दत्तपाडा रोड, जय नगर, बोरिवली,
4) अंकुश गजानन बळवे
घ.नं. 48/11 फूलवाले बिल्डिंग पहिला माळा काप आळी महानगरपालिका ऑफिस समोर भिवंडी. ठाणे - 421302
5) शिवाजी महादेव पवार
393ए/ 6ए, रावते कंम्पाऊंड, गणपतराव कदम मार्ग, व…
उखाणे स्पर्धेचे विजेते
१) विक्रांत शिवराम केसरकर
गुलमोहर कॉम्प्लेक्स फेज 3, बी/ ००४, दिवेकर हॉस्पिटल जवळ, जुने विवा कॉलेज रोड, विरार पश्चिम ता: वसई, जिल्हा: पालघर, पिन: 40130
२) सचिन भगवान शिंदे
स्वराज पॅलेस, फ्लॅट नंबर 002,प्लॉट नंबर 12/13 सेक्टर 12D कोपरखैरणे नवी मुंबई 400709
३) सागर अशोक डुबे
बी -3/603, ओर्चीडवूड बिल्डिंग कोहोजगांव फादर एग्नेल स्कूल जवळ अंबरनाथ (पश्चिम ) पिन -421505
४) संतोष उर्फ संताजी नेताजी पाटील
गाव - नागाव कवठे, तालुका - तासगाव, जिल्हा - सांगली - 16307
५) मंगेश रमेश वैद्य
'राधा निवास', मंत्री हाईट्स, पाटील चौक, मु पो. ता. दौंड, जि. पुणे
६) गजानन सुधाकर जोशी
तिवट गल्ली श्रीकृष्ण निवास देवीच्या मंदिर जवळ, ता. गंगाखेड जिल्हा परभणी - 431514
७) गिरीष नंदकिशोर आळशी
वसुधा A 706, DSK विश्व, धायरी पुणे 411041
८) विवेक विलास पाथ्रुडकर|
जेऊर ता- करमाळा जि- सोलापूर.पिन कोड नं-413202
९) संतोष लक्ष्मण पेठकर
हाऊस नंबर २८३५, झे.पी.शाळा, नंबर १, मालागावे भवन, आष्टा, सांगली
१०) डॉ. रामकिशन हिरालाल काबरा
नाथ-गजानन पॅथो-मायक्रो लॅब, शास्त्रीनगर, अकोला रोड, हिंगोली.
सेल्फी विथ बाप्पा
1) तेजश्री आशिष भोसले
स्कीम नंबर 11, सेक्टर 21, बिल्डिंग नंबर 37, फ्लॅट नंबर 02, यमुनानगर, निगडी, बँक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, पुणे 411 044.
2) हेमंत किशन म्हात्रे
002/003/2A, जय विनायक पार्क सोसायटी, सुमुख सोसायटी रोड, दळवी वाडा, टिटवाळा, पूर्व
3) राकेश सुरेश कुलकर्णी
सितार, बी-६, लोकपूरम काँप्लेक्स, काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहा जवळ, वसंत विहार, ठाणे (पश्चिम) - पिन 400610
4) आशुतोष संतोष भोसले
तुपे पार्क, हडपसर, पुणे
5) मैथिली परेस शिरसाट
81, दुर्गा स्मृती वळण, आसागोव बार्डेज, गोवा,
६) विश्वनाथ कोल्हे
ओम साई धाम बिल्डींग नंबर ३, रुम नंबर ६, हिना गार्डनर खडकपाडा, कल्याण पश्चिम
७) मिलिंद विश्वनाथ सावंत
सार्थक, प्लॉट नंबर 183, शिव मंदिर जवळ,सेक्टर 18 A, नेरूळ(पश्चिम), नवीमुंबई , पिन कोड- 400706