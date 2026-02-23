झी बिझनेस बीएसई बुल रन २०२६ ला मुंबईत प्रचंड प्रतिसाद! शारीरिक आरोग्य आणि आर्थिक समृद्धीला प्रोत्साहन देणारा अनोखा उपक्रम

मुंबई, २२ फेब्रुवारी २०२६: झी बिझनेस आणि बीएसई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘झी बिझनेस बीएसई बुल रन’चा सहावी आवृत्ती २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी यशस्वीरित्या पार पडली. या उत्साही रविवारी सकाळी फिटनेस आणि आर्थिक साक्षरता केंद्रस्थानी होती. हा रन आर२, एमएमआरडीए ग्राउंड, बीकेसी, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला. आर्थिक व शारीरिक कल्याणाला चालना देणाऱ्या या उपक्रमाने पुन्हा एकदा नागरिक, कॉर्पोरेट्स, गुंतवणूकदार आणि फिटनेसप्रेमींना एका व्यासपीठावर एकत्र आणले. या रनमध्ये ५ किमी आणि १० किमी फन रन तसेच स्पर्धात्मक १० किमी एलिट रन अशा विविध श्रेणींमध्ये सहभाग नोंदवण्यात आला. विविध स्तरांवर फिटनेस-आधारित उपक्रमांविषयी वाढत चाललेला उत्साह यामधून दिसून आला. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांमध्ये मोठा उत्साह पाहायला मिळाला. रनपूर्वी झुंबा व इतर वॉर्म-अप सत्रांसारख्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘भजन क्लबिंग’ हा एक वेगळा, भक्तिभावपूर्ण अनुभव देणारा उपक्रम विशेष आकर्षण ठरला. विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते—जी. राम मोहन राव (कार्यकारी संचालक,सेबी ), निलेश शहा (एमडी,कोटक महिंद्र अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी ), नवनीत मुनोत (एमडी व सीईओ, एचडीएफसी अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी ), विपुल माथूर (एमडी व सीईओ, वेलस्पून कॉर्प ), शैलेश लोढा (कवी व दूरदर्शन व्यक्तिमत्त्व), तसेच मनोज कुमार शर्मा (पोलीस महासंचालक—कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र पोलीस; (१२वी फेल’ फेम). या सर्वांनी शिस्तबद्ध जीवनशैली शारीरिक स्फूर्ती आणि आर्थिक विवेक यांचा समतोल राखण्याबाबत सहभागींना प्रोत्साहन दिले.
या प्रसंगी प्रतिक्रिया देताना, सुंदररामन राममूर्ती (एमडी व सीईओ, बीएसई) म्हणाले, “बीएसई बुल रन ही आता बाजारातील सहभागी आणि नागरिकांना समृद्धी व कल्याणाच्या सामायिक दृष्टीखाली एकत्र आणणारी राष्ट्रीय व्यासपीठ बनली आहे. झी बिझनेस सोबतची आमची भागीदारी आर्थिक साक्षरता वाढवण्याच्या आणि फिटनेसला जीवनशैली बनवण्याच्या आमच्या बांधिलकीला बळ देते. देशातील भांडवली बाजारातील संधी वाढत असताना, बीएसई बुल रन हे आरोग्यदायी आयुष्य, मजबूत आर्थिक भवितव्य आणि सशक्त समाजाकडे भारताच्या प्रवासाचे प्रभावी प्रतीक आहे. आरोग्य आणि संपत्ती एकत्र पुढे गेल्यावरच खरी समृद्धी साध्य होते, हा आमचा विश्वास या उपक्रमातून प्रतिबिंबित होतो.” कार्यक्रमाबाबत बोलताना, रक्तिम दास (सीईओ, झी मिडीया कॉर्पोरेशन लिमिटेड ) म्हणाले, “बाजारांशी निगडित भारतातील सर्वाधिक अपेक्षित रनने भव्य पुनरागमन केले फिटनेस, व्यापक सहभाग आणि मूल्यनिर्मितीचा आत्मा यांचा संगम साधत दीर्घकालीन गुंतवणुकीप्रमाणेच हा रन वेगापेक्षा शिस्त, शॉर्टकट्सपेक्षा सातत्य आणि काळानुरूप मूल्यनिर्मिती यांवर भर देतो. सहाव्या आवृत्तीत प्रचंड प्रतिसाद पाहून आनंद झाला. हा रन गुंतवणुकीच्या मूलभूत तत्त्वांचे प्रतिबिंब आहे दीर्घकालीन बांधिलकी, चढ-उतारांत लवचिकता आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे संमिश्र फळ.”
यावेळी बोलताना, अनिल सिंघवी (मॅनेजिंग एडिटर, झी बिझनेस) म्हणाले, “बुल रन हा केवळ क्रीडा उपक्रम नाही; मजबूत पोर्टफोलिओ उभारणारी तत्त्वेच मजबूत व्यक्तिमत्त्व घडवतात, याची ही आठवण आहे. शिस्त, लवचिकता, सातत्य आणि दीर्घकालीन दृष्टी ही तत्त्वे बाजारात आणि आयुष्यात तितकीच महत्त्वाची आहेत. आर्थिक सशक्तीकरणासोबत शारीरिक कल्याणही आवश्यक आहे, हा आमचा कायम विश्वास आहे. संपत्ती निर्मिती ही मॅरेथॉन आहे, स्प्रिंट नाही तसेच फिटनेससाठीही सातत्य, लक्ष आणि बांधिलकी आवश्यक असते. बुल रनद्वारे आरोग्य आणि संपत्ती दोन्ही समान निर्धाराने साध्य करण्याची प्रेरणा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
वर्षानुवर्षे, झी बीएसई बुल रन हे आर्थिक आणि शारीरिक कल्याणावर सामायिक लक्ष केंद्रित करत नागरिक, गुंतवणूकदार, कॉर्पोरेट्स आणि फिटनेसप्रेमींना जोडणारे देशातील सर्वात मोठे व्यासपीठ म्हणून उदयास आले आहे. बीएसईसोबतची सततची भागीदारी या उपक्रमाला अतुलनीय विश्वासार्हता देते आणि भारताच्या आर्थिक परिसंस्थेत त्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.
सतत संपत्ती निर्मिती आणि वैयक्तिक कल्याण एकमेकांशी जोडलेले आहेत, हा संदेश पुढे नेत झी बिझनेस आणि बीएसई यांनी आर्थिकदृष्ट्या जागरूक आणि शारीरिकदृष्ट्या सशक्त भारत घडवण्याची आपली बांधिलकी पुन्हा एकदा सिद्ध केली आहे.
अधिक माहितीसाठी भेट द्या: www.bsebullrun.com
