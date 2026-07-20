'15-20 पोलिसांनी मला एकट्याला मारलं, मी म्हणालो थेट गोळीच घाला', नागपूरच्या मराठी आंदोलकाने सांगितला प्रसंग

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्लीत विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात देशभरातील विद्यार्थी, तरुण आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतल्याचा दावा आयोजकांनी केला. मोर्चादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी धक्काबुक्की, लाठीचार्ज आणि अश्रुधूराचा वापर झाल्याचे सांगितले जात आहे. या कारवाईदरम्यान एका आंदोलकाला पोलिसांकडून मारहाण होत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओतील व्यक्तीने आता प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आपल्यावर झालेल्या कथित मारहाणीबाबत गंभीर आरोप केले आहेत.
व्हायरल व्हिडिओतील आंदोलकाने सांगितले की, त्यावेळी सुमारे 15 ते 20 पोलीस त्याच्या भोवती जमले होते. त्यांच्यामध्ये एक महिला पोलीसही होती. काही पोलिसांनी त्याच्याबाबत अवमानकारक शब्द वापरत, "याला पकडा" असे म्हणत त्याला लक्ष्य केले, असा त्याचा आरोप आहे. "मी त्या ठिकाणी एकटाच उभा होतो. तरीही अनेक पोलिसांनी एकत्र येऊन मला मारहाण केली. मी कोणताही प्रतिकार केला नाही किंवा हिंसक वर्तन केले नाही," असा दावा आंदोलकाने केला.
मारहाण सुरू असताना आपण पोलिसांना "मला मारू नका, थेट गोळीच घाला," असे सांगितल्याचे आंदोलकाने म्हटले. आपल्या मते, ही घटना लोकशाही मूल्यांवर आघात करणारी असून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांशी अशी वागणूक दिली जाऊ नये. आंदोलकाच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने शेअर होत असून अनेक स्तरांतून त्यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित पोलिसांकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही.
आंदोलकाने सांगितले की, तो नागपूरहून दिल्लीत केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी आला होता. "मी कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ न ठेवता विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या प्रश्नासाठी घर सोडले. फक्त पैसे कमावून समाज बदलत नाही. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा म्हणून आम्ही आंदोलनात सहभागी झालो," असे तो म्हणाला. त्याने आंदोलनात सहभागी झालेले अनेक विद्यार्थी आणि तरुण सामान्य कुटुंबांतील असल्याचेही सांगितले.
या आंदोलनामागे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेशी संबंधित कथित गैरव्यवहार, परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवर आवाज उठवण्यात आल्याचे आयोजकांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली. विविध सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांच्या सहभागामुळे या आंदोलनाकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले. मात्र, आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईनंतर या संपूर्ण प्रकरणाने नवे वळण घेतले आहे.
आंदोलकाने आपल्या कथित मारहाणीची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. "मी कोणतीही हिंसा केली नाही, तरी माझ्यावर बलप्रयोग करण्यात आला. या घटनेतील संबंधित पोलिसांवर कारवाई व्हावी," अशी मागणी त्याने केली. दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनंतर या घटनेबाबत विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र, या प्रकरणातील सर्व आरोप हे आंदोलकाच्या दाव्यावर आधारित असून त्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. पुढील तपास आणि अधिकृत निवेदनानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.