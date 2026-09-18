/खेळता खेळता झाला 4 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू; डोळ्यासमोर लेकराचा जीव गेला, मृत्यूचे कारण जाणून बसेल धक्का

यवतमाळ : पालकांनो, आपली मुलं घराबाहेर खेळत असताना किंवा कारमध्ये असताना पालकांनी विशेष काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण छोट्याशा निष्काळजीपणामुळे मोठी दुर्घटना घडू शकते. यवतमाळच्या घाटंजी तालुक्यातील चिखलवर्धा गावात घरासमोर खेळत असताना शेजारी उभ्या असलेल्या कारमध्ये गेलेल्या चार वर्षीय चिमुकल्याचा कार मध्ये अडकून दुर्दैवी अंत झाला. या दुर्घटनेमुळे सर्वचजण हादरले आहेत.
अंश सुरज केळझरकर या चार वर्षीय बालकाचा घरा शेजारी उभ्या असलेल्या कार मध्ये अडकून पडल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. अंश हा दुसऱ्या चिमुकल्या मित्रासह घराबाहेर खेळत होता. खेळता खेळता ते दोघेही शेजारी उभ्या असलेल्या कारमध्ये गेले. दुसरा चिमुकला कार बाहेर पडला, मात्र कारचा दरवाजा बंद झाल्याने व अंश ला कार बाहेर पडता न आल्याने तो आतच अडकून पडला.
बराच वेळ तो कारमध्ये असल्याची कल्पना कुटुंबीयांना आली नाही. अंश शेजारी खेळत असेल, असे वाटल्याने त्याचा तत्काळ शोध घेण्यात आला नाही. काही वेळाने कुटुंबीयांनी अंशची शोधाशोध सुरू केली. त्यावेळी तो कारमध्ये बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. बाहेरील वातावरणात कडाक्याचे ऊन असल्याने कारमध्ये अडकलेल्या अंशची प्रकृती अत्यवस्थ झाली होती
बेशुद्ध अवस्थेत असलेल्या अंश ला तातडीने घाटंजी ग्रामीण रुग्णालय येथे नेण्यात आले. तेथे तपासणी करून त्याला तातडीने यवतमाळ शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले.
यवतमाळ मध्ये बालरोग तज्ञांनी त्याला मृत घोषित केले. त्याचे हातपाय व पापणी कोरडी व कडक पडली होती त्यामुळे दीड तासापूर्वी त्याचा मृत्यू झाला असावा असे डॉक्टरांनी सांगितले. अंश ला घाटंजी ग्रामीण रुग्णालयात ऑक्सिजन मिळाले नसल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. अंश च्या या अशा हृदयद्रावक मृत्यूमुळे गावात शोककळा पसरली आहे. मात्र या घटनेने पालकांना हादरवून सोडले आहे. तेव्हा पालकांनी आपल्या मुलांबाबत खूप खबरदारी बाळगण्याची जबाबदारी अधोरेखित झाली आहे.
कार उभी ठेवत असताना ती नेहमी पूर्णपणे लॉक करून ठेवा, जेणेकरून मुले खेळता खेळता त्यात शिरणार नाहीत. कार चालवताना देखील चाइल्ड लॉकचा उपयोग करा.
लहान मुलांच्या हाती कारच्या चाव्या देऊ नका, कारच्या चाव्या घरी देखील मुलां पोहोचण्यापासून दूर ठेवा.
अगदी काही मिनिटांसाठीही मुलांना कारमध्ये एकटे सोडून दुकानात खरेदीसाठी किंवा बाहेर जाऊ नका.
मुलांना आणीबाणीच्या प्रसंगी गाडीचा हॉर्न कसा वाजवायचा किंवा आतून लॉक कसे उघडायचे हे शिकवून ठेवा.कारचा शॉक सेन्सर सुरू ठेवा
गाडीचे हॅण्डल उघडण्याचा, काच तोडण्याचा, मोठा झटका बसल्यास हा शॉक सेंसर वाजतो.
कारमधून उतरताना सर्व मुले बाहेर आली आहेत की नाही, याची नेहमी व्यवस्थित खात्री करा.