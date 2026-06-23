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Nagpur Crime : नागपुरात 42 वर्षीय डॉक्टरचा करुण अंत, हॉस्पिटलच्या केबिनचं दार उघडताचं...

Nagpur Doctor Death Case : डॉ. ईश्वर चांदेवार या 42 वर्षीय डॉक्टरने आत्महत्या केल्याच म्हटलं जात आहे. नागपुरातील न्यूरॉन हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर मृतावस्थेत आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. 

Written Byamar kane Edited By:Dakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 23, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:01 AM IST
Nagpur Crime : नागपुरात 42 वर्षीय डॉक्टरचा करुण अंत, हॉस्पिटलच्या केबिनचं दार उघडताचं...

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Nagpur Crime : नागपुरात 42 वर्षीय डॉक्टरचा करुण अंत, हॉस्पिटलच्या केबिनचं दार उघडताच
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