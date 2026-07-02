/नागपुरात हॉटेलवर गुन्हे शाखेची रात्री धाड! 36 पुरुष आणि 9 महिलांना घेतलं ताब्यात; आत सुरु होता धक्कादायक प्रकार

नागपुरात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेने धाड टाकून एकूण 45 जणांना ताब्यात घेतलं आहे. यामध्ये 36 पुरुष आणि 9 महिला आहेत. रात्री धाड टाकून ही कारवाई करण्यात आली. गोपनीय माहितीच्या आधारे ही धाड टाकण्यात आली. यावेळी गुन्हे शाखेकडून मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी हॉटेलचे मालक आणि व्यवस्थापक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
नागपूर शहरातील हॉटेल हेरिटेज येथे सुरू असलेल्या हुक्का पार्लरवर नागपूर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी (एनडीपीएस) पथकाने मोठी कारवाई केली. गोपनीय माहितीच्या आधारे करण्यात आलेल्या या धाडीत एकूण 45 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं असून त्यामध्ये 36 पुरुष आणि 9 महिलांचा समावेश आहे. या प्रकरणात सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादने अधिनियम (COTPA Act) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कारवाईदरम्यान 13 हुक्का पॉट्ससह इतर साहित्य जप्त करण्यात आलं आहे. या मुद्देमालाची किंमत सुमारे 23 हजार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंआहे. याप्रकरणी हॉटेलचे मालक आणि व्यवस्थापक यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसंच घटनास्थळी ड्रग टेस्टिंग किटच्या साहाय्याने नमुने घेण्यात आले असून त्यांचा अहवाल येणे बाकी आहे.
मुंबईत मागील आठवड्यात अँटी नार्कोटिक्स सेलने मोठी कारवाई केली. 3.75 कोटींची हेरॉईन जप्त करत एका आरोपीला अटक करण्यात आली. ड्रग्ज पुरवठ्यासाठी आलेल्या 20 वर्षीय तरुणाला बेड्या ठोकण्यात आल्या. कांदिवली एएनसी युनिटला गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर सापळा रचून कारवाई करण्यात आली.
अटक आरोपीचे नाव सुभान इमरान (वय 20) असून एएनसीच्या पथकाने आरोपीकडून हेरॉईनचा साठा जप्त केला आहे. आरोपीला हे ड्रग्ज कुठून मिळाले याचा तपास सुरू आहे. आरोपीचा एखाद्या मोठ्या ड्रग्ज सिंडिकेटशी संबंध आहे का, याचाही तपास केला जात आहे.