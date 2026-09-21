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ऑनलाइन गेमच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलीला प्रेमात पाडले, नंतर उत्तर प्रदेशला नेत...; नागपूरमध्ये भयंकर प्रकार


नागपुरात फ्री फायर ऑनलाइन गेमच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलीशी ओळख निर्माण करून तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत उत्तर प्रदेशात नेऊन लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार  उघडकीस आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 21, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:15 PM IST
ऑनलाइन गेमच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलीला प्रेमात पाडले, नंतर उत्तर प्रदेशला नेत...; नागपूरमध्ये भयंकर प्रकार
Image Credit: nagpur crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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