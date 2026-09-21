/ऑनलाइन गेमच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलीला प्रेमात पाडले, नंतर उत्तर प्रदेशला नेत...; नागपूरमध्ये भयंकर प्रकार

नागपुरात फ्री फायर ऑनलाइन गेमच्या माध्यमातून अल्पवयीन मुलीशी ओळख निर्माण करून तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढत उत्तर प्रदेशात नेऊन लैंगिक शोषण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बेलतरोडी पोलिसांनी कारवाई करत 17 वर्षीय तरुणीची उत्तर प्रदेशातील सीतापूर येथून सुखरूप सुटका केली असून, आरोपी सुरजकुमार राजपूत याला अटक करत पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे..
नागपुरातील 17 वर्षीय पीडित मुलगी 'फ्री फायर' गेम खेळताना उत्तर प्रदेशातील सुरजकुमार राजपूत या तरुणाच्या संपर्कात आली होती. चॅटिंगद्वारे आरोपीने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले आणि तिला फूस लावून उत्तर प्रदेशातील सीतापूर येथे पळवून नेले. तिथे तिच्याशी जबरदस्तीने लग्न करून तिचे शोषण करण्यात आले.
मुलगी बेपत्ता झाल्याने कुटुंबीयांनी बेलतरोडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. घटनेचे गांभीर्य ओळखून वरीष्ठ पोलिस निरीक्षक रवीद्र नाईकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली तात्काळ तपासाची चक्रे फिरवली. तांत्रिक माहिती आणि सर्व्हिलन्सच्या आधारे मुलीचे लोकेशन सीतापूर येथे असल्याचे तपासात समोर आले.
नागपूर पोलिसांनी सीतापूर येथे छापा टाकून 17 वर्षीय तरुणीची सुखरुप सुटका केली. तसंच, आरोपी सुरजकुमार राजपूत याला जागेवरच अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी ही नागपूर येथील एका शासकीय अधिकाऱ्याची मुलगी होती. या घटनेनं महिला, मुली आणि तरुणीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
रायगडच्या म्हसळ्यात अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराची धक्कादायक घटना समोर आलीय. 17 वर्षीय मुलीवर पाच जणांनी वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असून यातील दोन आरोपी अल्पवयीन आहेत. या प्रकरणी म्हसळा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपींना ताब्यात घेतलंय. विशेष म्हणजे, महिनाभरात म्हसळा तालुक्यात अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराची ही दुसरी घटना आहे.