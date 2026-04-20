  धर्मांतरासाठी दबाव, NGO प्रमुखाला अटक; इस्लाम धर्मातील परंपरा पाळण्यासाठी तरूणीवर दबाव

नाशिकनंतर आता नागपुरातूनही धर्मांतराचं प्रकरण समोर आलं आहे. हिंदू तरूणीवर धर्मांतर करण्यासाठी नागपुरातील एका एनजीओ प्रमुखानं दबाव टाकला होता, तसंच तरूणीसोबत अश्लील वर्तन केल्याचाही आरोप त्याच्यावर आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 20, 2026, 11:00 PM IST
नागपुरातील एका एनजीओमध्ये काम करणाऱ्या तरुणींवर धार्मिक नियम आणि परंपरा पाळण्यासंदर्भात दबाव आणले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मानकापूर पोलिस स्टेशनमध्ये यासंदर्भात झालेल्या तक्रारीतून समोर आला आहे.

नाशिकनंतर आता नागपुरातूनही धर्मांतराचं प्रकरण समोर आलं आहे. हिंदू तरूणीवर धर्मांतर करण्यासाठी नागपुरातील एका एनजीओ प्रमुखानं दबाव टाकला होता, तसंच तरूणीसोबत अश्लील वर्तन केल्याचाही आरोप त्याच्यावर आहे. दरम्यान यानंतर रियाज काजीला पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे, त्यामुळे नागपुरात एनजीओच्या आडून धर्मांतराचा खेळ सुरू होता का? असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे.

रियाज काजी काय सांगायचा?

तुम्ही नमाज पठण केलं पाहिजे
अभिवादन करताना खुदा हाफिज म्हटलं पाहिजे
तुम्ही रोजे ठेवले पाहिजे, असं रिजाय काजी हा तरूणींना सांगायचा

तरुणींनी मुस्लीम धर्मातील परंपरा पाळण्यास नकार दिल्यानंतरही वारंवार रियाज काजी हिंदू तरूणींवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप पीडित तरूणींनी केला आहे, या प्रकरणात रियाज काजीला अटक केल्यानंतर आता पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.

या प्रकरणात तक्रार दाखल झाली असून पोलिसांचा रिपोर्ट आल्यानंतरच या प्रकरणात बोलणं उचित ठरणार असल्याचं प्यारे खान यांनी म्हटलंय..

महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी धर्मांतराचं प्रकरण समोर आलं आहे. नाशिक, प्रकरणानं तर संपूर्ण देश हादरलाय, तर दुसरीकडे यवतमाळमध्ये देखील धर्मांतराचा आरोप करण्यात आलाय, त्यानंतर आता नागपुरातून समोर आलेल्या प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

