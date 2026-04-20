धर्मांतरासाठी दबाव, NGO प्रमुखाला अटक; इस्लाम धर्मातील परंपरा पाळण्यासाठी तरूणीवर दबाव

नागपुरातील एका एनजीओमध्ये काम करणाऱ्या तरुणींवर धार्मिक नियम आणि परंपरा पाळण्यासंदर्भात दबाव आणले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मानकापूर पोलिस स्टेशनमध्ये यासंदर्भात झालेल्या तक्रारीतून समोर आला आहे.
नाशिकनंतर आता नागपुरातूनही धर्मांतराचं प्रकरण समोर आलं आहे. हिंदू तरूणीवर धर्मांतर करण्यासाठी नागपुरातील एका एनजीओ प्रमुखानं दबाव टाकला होता, तसंच तरूणीसोबत अश्लील वर्तन केल्याचाही आरोप त्याच्यावर आहे. दरम्यान यानंतर रियाज काजीला पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे, त्यामुळे नागपुरात एनजीओच्या आडून धर्मांतराचा खेळ सुरू होता का? असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
तुम्ही नमाज पठण केलं पाहिजे
अभिवादन करताना खुदा हाफिज म्हटलं पाहिजे
तुम्ही रोजे ठेवले पाहिजे, असं रिजाय काजी हा तरूणींना सांगायचा
तरुणींनी मुस्लीम धर्मातील परंपरा पाळण्यास नकार दिल्यानंतरही वारंवार रियाज काजी हिंदू तरूणींवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप पीडित तरूणींनी केला आहे, या प्रकरणात रियाज काजीला अटक केल्यानंतर आता पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.
या प्रकरणात तक्रार दाखल झाली असून पोलिसांचा रिपोर्ट आल्यानंतरच या प्रकरणात बोलणं उचित ठरणार असल्याचं प्यारे खान यांनी म्हटलंय..
महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी धर्मांतराचं प्रकरण समोर आलं आहे. नाशिक, प्रकरणानं तर संपूर्ण देश हादरलाय, तर दुसरीकडे यवतमाळमध्ये देखील धर्मांतराचा आरोप करण्यात आलाय, त्यानंतर आता नागपुरातून समोर आलेल्या प्रकरणानंतर पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.