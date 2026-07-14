/सलमान खानने केली पत्नीची हत्या, नंतर मृतदेह कारमध्ये ठेवून तीन मुलांसह...; समृद्धी महामार्गावर हत्येचा थरार! पोलीसही हादरले

गणेश मोहळे, वाशीम
नागपूर -मुंबई समृद्धी महामार्गावर हादरवारी घटना समोर आली आहे. एका पतीने आपल्या पत्नीची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, तो पत्नीची हत्या करत होता तेव्हा त्याची तीन मुलं गाडीत बसलेली होती. हत्या केल्यानंतर मृतदेह कारमध्ये ठेवून अनेक तास तो महामार्गावर फिरत होता. यानंतर अखेर त्याने स्वत: पोलीस स्टेशन गाठलं आणि हत्येची कबुली दिली. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं असून हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. घटनाक्रम ऐकल्यानंतर पोलीसदेखील हादरले आहेत. आरोपीची ओळख पटली असून त्याचं नाव सलमान खान नेक मोहम्मद खान असून तो मूळचा उत्तर प्रदेशचा आहे.
उत्तर प्रदेशातील गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) येथील 30 वर्षीय सलमान खान नेक मोहम्मद खान याने पत्नी हसीनबानो हिची निर्घृण हत्या केली असून, या प्रकरणी कारंजा शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना घडली तेव्हा दाम्पत्यासोबत त्यांची तीन लहान मुलंही कारमध्ये होती. प्राथमिक तपासात पत्नीच्या चारित्र्यावर संशयातून ही हत्या झाल्याचं समोर आलं असून,पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेत पुढील तपास सुरू केला आहे.
सलमान खान हा पत्नी हसीनबानो आणि तीन लहान मुलांसह कारने समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करत होता. प्रवासादरम्यान पती-पत्नीमध्ये वाद झाला. या वादाचं रूपांतर हिंसाचारात होत आरोपीने लोखंडी रॉडने पत्नीच्या डोक्यावर वार केला आणि त्यानंतर गळा आवळून तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे.
हत्येनंतर आरोपीने पत्नीचा मृतदेह कारमध्ये ठेवून अनेक तास महामार्गावर फिरत राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. अखेर पहाटेच्या सुमारास तो स्वतः कारंजा शहर पोलीस ठाण्यात हजर झाला आणि पत्नीची हत्या केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी तत्काळ कारमधून मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करून पुरावे संकलित केले आहेत. या हत्येमागील नेमकं कारण आणि अन्य कोणाचा सहभाग आहे का? याचा तपास कारंजा शहर पोलीस करत असल्याचे वाशीमचे पोलीस अधीक्षक निकेश खाटमोडे पाटील यांनी सांगितलं आहे.