'मी वैशूला संपवलं,' एक्स-गर्लफ्रेंडची हत्या केल्यानंतर तरुणाचा तिच्या होणाऱ्या पतीला फोन, कॉल सुरु ठेवून तब्बल 22 मिनिटं...; हादरवणारा प्रकार

नाशिकमध्ये तरुणाने आपल्या पूर्वाश्रमीच्या प्रेयसीची हत्या केल्याची घटना समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. प्रेयसी दुसऱ्याशी लग्न करणार असल्याच्या रागातून त्याने तिला संपवून टाकलं. आरोपी साहिल लाव्हारे याने चाकूने भोसकून प्रेयसीची निर्घृण हत्या केली. प्रेयसीची हत्या केल्यानंतर साहिलने स्वतःही झाडाला गळफास घेत आत्महत्या केली. नाशिकच्या इंदिरानगर परिसरात ही खळबळजनक घटना घडली आहे. पहाटेच्या सुमारास वैष्णवी आवारेच्या खूनासंदर्भात आरोपीचा पोलीस शोध घेत असतानाच साहिलचाही मृतदेह आढळला. इंदिरानगर पोलिसांकडून घटनेचा अधिक तपास सुरू
खून करण्यापूर्वी वैष्णवी आणि साहिलचे संभाषण वैष्णवीच्या होणाऱ्या नवऱ्याने फोनवरून ऐकले होते. ''वैशूला आज संपवलं'' असं साहिलने वैष्णवीचा खून केल्यानंतर फोनवरुन त्याला सांगितलं.
वैष्णवी दुसऱ्या तरुणाशी लग्न करत असल्याने साहिल लाव्हारेचा संताप झाला होता. साहिल आणि वैष्णवी नाशिकच्या इंदिरानगर भागातील वंशसंपदा गार्डनजवळ शुक्रवारी रात्री भेटले. यावेळी त्यांच्यात वाद झाला, जो सुमारे 30 मिनिटे चालला. त्यानंतर रागाच्या भरात त्याने तिच्यावर वारंवार चाकूने वार केले, ज्यात तिचा जागीच मृत्यू झाला. यानंतर त्यानेही आत्महत्या केली.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे गुन्ह्याच्या काही मिनिटांपूर्वी वैष्णवीच्या होणाऱ्या नवऱ्याशी साहिलने फोनवरुन केलेलं संभाषण आहे. "साहिल आला आहे, लवकर ये," असं वैष्णवीने फोनवरुन सांगितलं होतं. तिचा होणार नवरा लगेच काम सोडून त्या ठिकाणाकडे निघाला होता. यादरम्यान त्याने कॉल डिस्कनेक्ट केला नाही आणि जवळपास 22 मिनिटं दोघांमधील भांडण ऐकत होता. यानंतर अचानक साहिलने त्याला वैष्णवीचा खून झाल्याचं सांगितलं.
वैष्णवी अमरावती जिल्ह्यातील रहिवासी होती, तर साहिल यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड येथील असल्याची माहिती आहे. ते दोघेही नात्यात होते. साहिलला दुसऱ्या तरुणाशी लग्न करायचे आहे याची माहिती त्याला कोणी दिली याचा शोध पोलीस घेत आहेत.