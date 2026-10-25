/नागपूर - खोट्या गुन्ह्यात अडकवून तीन कोटींची खंडणी उकळण्याचा कट, महिलेला खोटी तक्रार देण्यासाठी पाच लाखांचे आमिष

राजस्थानातील एका व्यक्तीला खोट्या गुन्ह्यात गोवून त्याच्याकडून तीन कोटी रुपये उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार नागपुरात उघडकीस आला आहे. यासाठी एका महिलेला खोटी तक्रार दाखल करण्यास प्रवृत्त करून तिला पाच लाख रुपये देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले होते. या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील आदित्य सुरेशचंद्र गुप्ता याला तहसील पोलिसांनी अटक केली आहे.
तरुणीने 13 ऑक्टोबर रोजी तहसील पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. एका अॅपच्या माध्यमातुन राजस्थानातील इरफान नावाच्या व्यक्तीशी तिची ओळख झाल्याचे तिने तक्रारीत नमूद केले होते. इरफान आणि त्याच्या साथीदारांनी नोकरीचे आमिष दाखवून मुलीचे वैयक्तिक विडिओ व्हिडिओ प्रसारित करण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही तिने केला होता. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी राजस्थानातील इरफान अली याच्यासह चार जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. त्यानंतर 16 ऑक्टोबर रोजी त्यांना अटक करण्यात आली.
प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी कथित अश्लील व्हिडिओसंदर्भातील पुरावे मिळविण्यासाठी मिनलचा मोबाइल मागितला. तसेच, तिच्याकडे काही प्रश्नांची विचारणा केली. मात्र तिच्यासोबत आलेला आदित्य गुप्ता स्वतःच पोलिसांच्या प्रश्नांना उत्तरे देऊ लागला. तरुणीला प्रश्न विचारण्याऐवजी मीच तुम्हाला तयार तक्रार देतो. त्यानुसार तपास करा असे त्याने पोलिसांना सांगितले. याशिवाय, राजकीय आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनेक बड्या व्यक्तींशी आपले संबंध असल्याचे सांगून त्याने तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या या संशयास्पद वर्तनामुळे पोलिसांनी प्रकरणाची अधिक सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.
यानंतर तहसील पोलिस ठाण्याचे पथकाने मिनलची सविस्तर चौकशी केली. यावेळी तिने इरफानला ओळखत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, त्याच्याशी सोशल मीडियावर कधीही संवाद झाला नसल्याचेही तिने सांगितले. आदित्य गुप्ताच्या सांगण्यावरून आपण खोटी तक्रार दाखल केल्याची कबुली तिने चौकशीत दिली. ही तक्रार देण्यासाठी आदित्यने पाच लाख रुपये देण्याचे आमिष दाखविल्याची माहितीही तिने पोलिसांना दिली. या खुलाशानंतर पोलिसांनी आदित्य गुप्ताला अटक केली.
आदित्य गुप्ता याने यापूर्वीही पुण्यातील चंदननगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अशाच पद्धतीने खोटा गुन्हा दाखल करून तीन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. या प्रकरणात त्याला काही रक्कम मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच पद्धतीने नागपुरातही खोटा गुन्हा दाखल करून पैसे उकळण्याचा त्याचा डाव होता. मात्र, तहसील पोलिसांनी हा कट उधळून लावला.
दरम्यान, आदित्य गुप्तावर आग्रा येथे चोरी केल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी यापूर्वी केला होता, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. तसेच, आदित्य गेल्या पाच वर्षांपासून घर सोडून गेला असून, त्याच्याशी संपर्क नसल्याचेही त्याच्या कुटुंबीयांनी सांगितले होते. या प्रकरणाचा पुढील तपास तहसील पोलीस करीत आहेत.