'तो सांगेल ते...', आईनेच आपल्या मुलीला सावकाराकडे पाठवलं, नकार देताच विवस्त्र केलं अन्...; महाराष्ट्रातील धक्कादायक घटना

कर्जाच्या वसुलीसाठी महिलेने स्वतःच्या 18 वर्षीय मुलीवर सावकाराकडे जाण्याचा दबाव टाकल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. नागपुरात घडलेल्या या घटनेमुळे महाराष्ट्र हादरला आहे. मुलीने नकार दिल्यानंतर तिच्यासोबत धक्कादायक कृत्य करण्यात आलं. मुलीने वडिलांना यासंदर्भात माहिती दिल्यानंतर याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर घटना उघडकीस आली. पोलीस याप्रकरणी तपास करत आहेत.
नागपुरातील इमामवाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. कर्जाच्या वसुलीसाठी सावकाराकडून दबाव येत असल्याने महिलेने स्वतःच्या 18 वर्षीय मुलीवर सावकाराकडे जाण्याचा दबाव टाकल्याचा आरोप आहे. कर्ज फेडण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे जाऊन तो सांगेल तसे करण्यास मुलीला सांगितल्याचे तक्रारीत उल्लेख आहे.
इतकंच नाही तर मुलीने नकार दिल्यानंतर आईने तिला विवस्त्र करत स्वतः व्हिडीओ आणि फोटो काढण्यास भाग पाडले. फोटो आणि व्हिडीओ सावकाराला पाठविल्याचा आरोप मुलीने तक्रारीत केला आहे. प्रकार कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची तसेच स्वतःचे बरे-वाईट करण्याची धमकी दिल्याचेही मुलीने तक्रारीत म्हटले आहे.
आईकडून होणारा छळ वाढल्यानंतर मुलीने वडिलांना प्रकाराची माहिती दिली. पती पत्नीचे भांडण झालं. त्यानंतर इमामवाडा पोलिसांनी आईविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. मात्र, मुलीची मागणी करणारा सावकार नेमका कोण, याबाबत पोलिस तपास करत असल्याची माहिती इमामवाडाचे पोलीस निरीक्षक जयवंत पाटील यांनी दिली आहे.