/खून करुन फरार झालेल्या आरोपीला 35 वर्षानंतर अटक; अकोला पोलिसांची थक्क करणारी कामगिरी

Akola Crime News : अकोला शहरातील खदान पोलिसांनी तब्बल साडेतीन दशकांपासून कायद्याच्या कचाट्यातून सुटलेल्या खून प्रकरणातील आरोपीला अटक करून उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. पत्नीच्या खुनानंतर ३५ वर्षे फरार असलेला आरोपी घर विकण्यासाठी अकोल्यात आला आणि पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला. अकोल्यात गुन्हेगारीत ३५ वर्षानंतर अटक करण्यात आलेला हा पहिलाच आरोपी असावा.
गुन्हेगार कितीही हुशार असला आणि त्याने स्वतःला कायद्यापासून कितीही लांब ठेवलं, तरी एक ना एक दिवस तो पोलिसांच्या जाळ्यात अडकतोच. असाच काहीसा प्रत्यय अकोल्यात आला आहे. वर्ष 1991 मध्ये घडलेल्या एका थरारक खुनाचा उलगडा करण्यात पोलिसांना तब्बल 35 वर्षांनंतर यश आले. 29 मार्च 1991 रोजी अकोल्यातील गौतम नगर भागात एकनाथ सत्यमान गायकवाड याने आपली पत्नी चित्रलेखा गायकवाड यांची निर्घृण हत्या केली होती. या हत्येनंतर नराधम एकनाथ पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन फरार झाला. पोलिसांनी संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढला, अकोला न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध स्टँडिंग वॉरंट जारी केलं... पण नाव आणि ओळख बदलून लपलेला हा आरोपी गेली 35 वर्षे पोलिसांना हुलकावणी देत राहिला.
पण म्हणतात ना, पापाचा घडा एक दिवस भरतोच! फरार असलेला एकनाथ अकोल्यात आपली जुनी मालमत्ता विकण्यासाठी येणार असल्याची पक्की आणि गोपनीय माहिती खदान पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी वेळ न घालवता जुन्या आरटीओ परिसरात सापळा रचला आणि आरोपी अकोल्यात पाऊल ठेवताच त्याच्या मुसक्या आवळल्या. 35 वर्षांनंतर मिळालेल्या या यशामुळे अकोला पोलिसांच्या तपास कौशल्याचं सर्वत्र कौतुक होतंय.
नागपूरच्या तहसील पोलिसांनी विदेशी पिस्टल, जिवंत काडतुससह एका आरोपीला अटक करण्यात यश आलंय... आरोपी हा गुन्हेगारी प्रवृत्ती चा असून त्याच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा आधीच दाखल आहे.. पोलिसांकड़ून पुढील तपास सुरु आहे..
शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या व्यक्तीवर पोलीस गुन्हा दाखल करत नसल्यानं एका महिलेनं रस्त्याच्या मध्यभागी बसून तब्बल 3 तास आंदोलन केलंय. जालन्यातील मंठा शहरात ही घटना घडली. 40 वर्षीय सुनीता डांगे असं आंदोलन करणाऱ्या महिलेचं नाव आहे. दरम्यान या महिलेने आंदोलन सुरू केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलन स्थळी धाव घेत महिलेची समजूत घालून तिला पोलीस ठाण्यात नेलं. त्यांनंतर तिची तक्रार घेऊन आरोपी विरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला.