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खून करुन फरार झालेल्या आरोपीला 35 वर्षानंतर अटक; अकोला पोलिसांची थक्क करणारी कामगिरी

अकोला पोलिसांची एक थक्क करणारी कामगिरी समोर आली आहे. पत्नीचा खून करून तब्बल 35 वर्षे फरार असलेला आरोपी अखेर खदान पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आहे. आरोपी पोलिसांच्या हाती कसा लागला.  पोलिसांच्या संपूर्ण तपासाची स्टोरी खूपच इंटरेस्टिंग आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 08, 2026, 12:13 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:13 AM IST
खून करुन फरार झालेल्या आरोपीला 35 वर्षानंतर अटक; अकोला पोलिसांची थक्क करणारी कामगिरी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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