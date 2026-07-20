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पुण्याच्या नसरापूरसारखी घटना पुन्हा घडली, महाराष्ट्र हादरला! आजोबाचे 3 वर्षाच्या नातीसह भयानक कृत्य

पुण्याच्या नसरापूरसारखी घटना अकोल्यात घडली आहे. आजोबाचा 3 वर्षाच्या नातीवर लैंगिक अत्याचार केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 20, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:54 PM IST
पुण्याच्या नसरापूरसारखी घटना पुन्हा घडली, महाराष्ट्र हादरला! आजोबाचे 3 वर्षाच्या नातीसह भयानक कृत्य

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्याच्या नसरापूरसारखी घटना पुन्हा घडली, महाराष्ट्र हादरला! आजोबाचे 3 वर्षाच्या नातीसह भयानक कृत्य
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