/पुण्याच्या नसरापूरसारखी घटना पुन्हा घडली, महाराष्ट्र हादरला! आजोबाचे 3 वर्षाच्या नातीसह भयानक कृत्य

Akola Crime News :1 मे 2026 रोजी महाराष्ट्रात एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. पुण्याच्या नसरापूरमध्ये भीमराव कांबळे नावाच्या नरधमाने नातीच्या वयाच्या मुलीवर अत्याचार करत तिची निघृणपणे हत्या केली. पुण्याच्या नसरापूरसारखी घटना अकोल्यात घडली आहे. एका आजोबाने स्वत:च्या नातीवरच लैंगिक अत्याचार केला आहे. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.
अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यात नातेसंबंधाला काळिमा फासणारी आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. माना पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका गावात 57 वर्षीय आजोबानेच आपल्या अवघ्या तीन वर्षांच्या नातीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. चॉकलेटचे आमिष दाखवून घराबाहेर नेल्यानंतर हा प्रकार घडल्याचा आरोप असून, माना पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे
मिळालेल्या माहितीनुसार, उज्वल आत्माराम नाईक हा मूळ ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर येथील रहिवासी असून, काही खासगी कामानिमित्त आपल्या मूळ गावी आला होता. याच दरम्यान त्याने आपल्या तीन वर्षीय नातीला चॉकलेटचे आमिष दाखवत घराबाहेर नेले.यानंतर चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असून, हा प्रकार उघडकीस येताच परिसरात संतापाची लाट उसळली. कुटुंबीयांनी तातडीने माना पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेत तक्रार दाखल केली
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत माना पोलिसांनी त्वरित तपासाची चक्रे फिरवत आरोपी उज्वल आत्माराम नाईक (वय ५७) याला अटक केली. आरोपीविरुद्ध संबंधित कायद्यांनुसार तसेच बालकांच्या लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.या अमानुष घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संताप व्यक्त केला जात असून, आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.