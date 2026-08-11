Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नागपूर
  • /अमरावतीत नाट्यमय घडामोड! तलाठ्याच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, पोलिसांनी सांगितला थक्क करणारा घटनाक्रम

अमरावतीत नाट्यमय घडामोड! तलाठ्याच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, पोलिसांनी सांगितला थक्क करणारा घटनाक्रम

अमरावतीत दोन आरोपी बुरखा घालून दुचाकी वरून आले आणि त्यांनी बंदुकीतून गोळ्या झाडल्याची दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेरा मध्ये कैद झाली आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 11, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:55 AM IST
अमरावतीत नाट्यमय घडामोड! तलाठ्याच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, पोलिसांनी सांगितला थक्क करणारा घटनाक्रम
Image Credit: Amravati Firing Case (Photo: Social Media)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भारतासह 10 संघ वनडे वर्ल्ड कप 2027 साठी झाले क्वालिफाय, पाहा संपूर्ण लिस्ट
2
3
4
5