Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /नागपूर
  • /अमरावतीत खळबळ! तब्बल 70 विद्यार्थी एकाच वेळी रुग्णालयात दाखल, आश्रम शाळेतील प्रकार

अमरावतीत खळबळ! तब्बल 70 विद्यार्थी एकाच वेळी रुग्णालयात दाखल, आश्रम शाळेतील प्रकार

अमरावतीच्या मेळघाटात 70 आदिवासी विद्यार्थ्यांना विषबाधा; टीटंबा येथील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेतील धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 26, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:42 PM IST
अमरावतीत खळबळ! तब्बल 70 विद्यार्थी एकाच वेळी रुग्णालयात दाखल, आश्रम शाळेतील प्रकार
Image Credit: amravati news today 70 students admitted to hospital simultaneously

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
5 कोटींचे घर अन् कोट्यवधींचे शेअर्स; नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची संपत्ती किती?
Pralhad Joshi new education minister50 min ago
2
Ganeshotsav Special Trains 20261 hr ago
3
abhijeet dipke2 hrs ago
4
gold rate2 hrs ago
5
Ind vs Zim2 hrs ago