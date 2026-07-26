/अमरावतीत खळबळ! तब्बल 70 विद्यार्थी एकाच वेळी रुग्णालयात दाखल, आश्रम शाळेतील प्रकार

अमरावतीच्या मेळघाटात 70 आदिवासी विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली आहे. रात्रीच्या जेवणातून ही विषबाधा झाल्याची माहिती असून शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा टीटंबा येथील ही धक्कादायक घटना आहे. विषबाधा झालेल्या विद्यार्थ्यांवर धारणी उपजिल्हा रुग्णालय येथे उपचार सुरु असून सध्या सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे. दरम्यान महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे मेळघाट दौऱ्यावर असतानाच ही घटना उघडकीस आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे
बाधित सर्व विद्यार्थी 18 वर्षांखालील असून त्यांच्यावर धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गुरुवारी रात्रीच्या जेवणानंतर या विद्यार्थ्यांना मळमळ, उलट्या, पोटदुखी आणि जुलाब असा तीव्र त्रास सुरू झाला. जेवणातील नेमक्या कोणत्या घटकामुळे किंवा दूषित पाण्यामुळे ही विषबाधा झाली याच्या कारणाचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनाकडून अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले असून सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे.
या धक्कादायक प्रकारानंतर अमरावती लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार बळवंत वानखडे यांनी आश्रम शाळेची झाडाझडती घेतली आहे तसेच धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तब्बेतीची खासदार बळवंत वानखडे यांच्याकडून विचारपूस देखील करण्यात आली आहे. आश्रम शाळेत शाळेचे मुख्यध्यापक यांना खासदार बळवंत वानखडे यांनी चांगलेच धारेवर धरले आहे. आश्रम शाळेत विद्यार्थ्यांवर दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळा प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांना निकृष्ट जेवण देणाऱ्या विरुद्ध गुन्हे दाखल झाले पाहिजे अशी मागणी खासदार बळवंत वानखडे यांनी केली आहे. यावेळी खासदार बळवंत वानखडे यांनी आश्रम शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधला आहे
या धक्कादायक प्रकाराविषयी मेळघाट दौरा करून परतलेल्या राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की मेळघाट मधील टिटवा आश्रम शाळेत फूड पॉइजनिंग झाल्याची घटना माहिती मिळाली या संदर्भात डॉक्टरांशी मी संवाद साधला आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आलं यासंदर्भात आदिवासी मंत्री यांच्याशी देखील मी चर्चा करणार आहे. सेंट्रल किचन मध्ये कोणतं जेवण आणलं गेलं होतं या संदर्भात चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात आले आहे. अशी प्रतिक्रिया मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली आहे