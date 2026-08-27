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स्त्री रुग्णालय आग प्रकरणः तीन बालकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या व्हेंटिलेटरबाबत धक्कादायक माहिती समोर, 11 जुलैलाच...

अमरावतीच्या स्त्री रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अग्नितांडव प्रकरणात धक्कादायक माहिती झी 24 तासच्या हाती आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 27, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:02 PM IST
स्त्री रुग्णालय आग प्रकरणः तीन बालकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या व्हेंटिलेटरबाबत धक्कादायक माहिती समोर, 11 जुलैलाच...
Image Credit: Amravati Womens Hospital fire

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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