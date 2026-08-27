/स्त्री रुग्णालय आग प्रकरणः तीन बालकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या व्हेंटिलेटरबाबत धक्कादायक माहिती समोर, 11 जुलैलाच...

अमरावतीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील भीषण अग्निकांडानंतर एक धक्कादायक माहिती झी 24 तासच्या हाती लागली आहे. स्त्री जिल्हा रुग्णालयातील व्हेंटिलेटरची वॉरंटी 11 जुलै 2026 लाच संपली होती, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालय आग लागल्याने अतिदक्षता विभागात उपचार घेत असलेल्या नऊ पैकी तीन बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. रुग्णालयाच्या एकूण तीन वॉर्डात 39 बालक उपचार घेत होते. आग लागल्यानंतर 39 पैकी 3 बालकांचा जागीच मृत्यू तर इतर बालकांना खाजगी आणि विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं.
अमरावतीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील आगीचे कारण हे व्हेंटिलेटरचा स्फोट झाल्याने आग लागली होती. मात्र या प्रकरणात खळबळजनक माहिती समोर येत आहे. स्त्री जिल्हा रुग्णालयातील व्हेंटिलेटरची वॉरंटी 11 जुलै 2026 लाच संपली होती. वॉरंटी वाढवण्यासाठी कंपनीने रुग्णालयाला पत्र लिहलं होतं. मात्र रुग्णालयाने वॉरंटी वाढवून न घेतल्याची माहिती, विश्वसनीय सूत्रांनी झी 24 तासला दिली आहे. त्यामुळं वॉरंटी संपलेल्या व्हेंटिलेटरचा वापर सुरू का ठेवण्यात आला, असा सवाल नागरिकांनी केला आहे.
अमरावतीच्या स्त्री रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेची दखल राज्यातील वैद्यकीय संस्थांनी घेतली असून त्या अनुषंगाने खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाने यापुढे व्हेंटिलेटरसारखी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी नवीन एसओपी तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार असल्याचे समजते. विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व रुग्णालयातील इलेक्ट्रिकल आणि फायर ऑडिट त्रयस्थ संस्थेतर्फे करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, स्त्री रुग्णालयात लागलेल्या आगीत तीन बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने सर्व शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय आरोग्य संस्थांमधील रुग्णालयांचे सुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रुग्णालयांच्या इमारती, अग्निसुरक्षा, विद्युत व्यवस्था तसेच अन्य संबंधित यंत्रणांची प्रत्यक्ष तपासणी करून त्रुटी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.