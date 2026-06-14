/मोठी बातमी! रात्री 8 वाजता फाईलवर सही; सरकारचा मोठा निर्णय, नितीन गडकरी म्हणाले, थेट 100 टक्के...

E100 Fuel Approved : इराण आणि अमेरिकामधील संघर्षामुळे इंधन पुरवठ्यावरील वाढत्या समस्यावर मात करण्यासाठी भारताने मोठा निर्णय घेतला आहे. नितीन गडकरी यांनी सांगितलं की, पेट्रोलला पर्यायी इंधनाच्या दिशेने मोठं पाऊल उचलण्यात आलंय. केंद्र सरकारने 100 टक्के इथेनॉल इंधनाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली की, रात्री 8 वाजता फाईलवर सही करुन ही मंजुरी देण्यात आली आहे. गडकरी यांनी सांगितलं की, फ्लेक्स-फ्यूएल तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या वाहनांमध्ये आता ई100, म्हणजेच 100 टक्के इथेनॉल इंधनाच्या वापरास परवानगी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे आता देशात शुद्ध इथेनॉल इंधनाच्या वापराचा मार्ग मोकळा झालाय.
आतापर्यंत देशात इथेनॉलचा वापर पेट्रोलमध्ये मिसळून केला जात होता. पण या मंजुरीनंतर 100 टक्के इथेनॉललाही वाहन इंधन असणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते हे पाऊल भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात नवीन क्रांतीची सुरुवात मानली जातेय.
#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Union Minister Nitin Gadkari says, “Last night at 8 PM, I signed the file, finalising the regulations to legally authorise the use of 100% ethanol. I am delighted to share that I, along with Hardeep Singh Puri, had the opportunity to launch the 100%… pic.twitter.com/BDIyTZGZF4— ANI (@ANI) June 13, 2026
भारताने पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे आपले लक्ष्य वेळेच्या आधीच साध्य झाल्याचे केंद्र सरकारने सांगितलं. यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खर्च कमी झाला असून देशाची 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत झालीय, असा दावा सरकारने केला आहे. या प्रगतीनंतर सरकार आता 100 टक्के इथेनॉल-आधारित वाहतूक प्रणालीच्या दिशेने वाटचाल करण्यात सुरुवात झाली आहे.