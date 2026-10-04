/पुणे पदवीधरमध्ये भाजपचे धक्कातंत्र, नवीन चेहऱ्यांना संधी, तर एकनाथ शिंदेंच्या आदेशानंतरच अर्ज...; मंगेश चिवटे यांनी भूमिका केली स्पष्ट

पुणे शिक्षक मतदार संघातील महायुतीमधील जागा वाटपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. भाजपनेही आपल्या तीन उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यामुळे पुणे पदवीधरमध्ये भाजपचे धक्कातंत्र दिसून आले आहे. पुण्यात शरद लाड यांच्या नावाची चर्चा होती. पण इथे नवीन चेहऱ्याला संधी देण्यात आली आहे. नागपूर पदवीधर मतदारसंघातून सुधाकर कोहळे यांना तर पुणे शिक्षक मतदारसंघातून कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.
बऱ्याच दिवसांपासून शिंदे गटाकडून दोन नाव चर्चेत होती. पण भाजपने दोन्ही जागांवर नवीन चेहऱ्यांना संधी दिल्यामुळे पुण्यातील जागेवरून महायुतीत फाटाफुट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
नागपूर पदवीधर - सुधाकर कोहळे
पुणे पदवीधर - स्मिता योगेश जाधव
पुणे शिक्षक - कौस्तुभ गावडे
महायुतीत पुणे शिक्षकमधील उमेदवारीसाठी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या सचिन सानप आणि मंगेश चिवटे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार अशी चर्चा होती. अशातच आता मंगेश चिवटे यांनी भाजपची यादी जाहीर झाल्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांनी आदेश दिले आहेत की अर्ज भरायचा आहे. तसंच सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदे अंतिम निर्णय घेणार, त्यानुसार मी करणार आहे. मंगळवारी सकाळी 11 वाजता मी निवडणुकीसाठी अर्ज भरणार आहे.
पुणे पदवीधर - स्मिता योगेश जाधव यांच्याविषय माहिती
शिक्षण – पीएच. डी. (एज्युकेशन), एमबीए (फायनान्सियल मॅनेजमेंट), बीई (कॉम्प्युटर्स)
शिक्षण, माध्यम आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत
शिक्षणतज्ज्ञ, महिला सक्षमीकरण आणि उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्व
पिंपरी (पुणे) येथील डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू
डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ सोसायटीच्या सचिव
पुढारी पब्लिकेशनच्या संचालक
टोमॅटो 94.3 एफएम, आपलं एफएम 91.9 च्या कार्यकारी संचालक
कस्तुरी क्लबच्या अध्यक्षा
नवकल्पना, सर्जनशीलता आणि धोरणात्मक नेतृत्वाचा मेळ घालत शिक्षण क्षेत्रात नवे बदल घडवण्यात भरीव योगदान
कस्तुरी क्लबच्या माध्यमातून 18 हजारांवर महिलांचं नेटवर्क उभारून महिलांना सामाजिक सहभाग, नेतृत्व आणि उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन
वेणुताई चव्हाण युवती पुरस्कार, भारत सन्मान निधी पुरस्कार, ग्लोबल वुमेन इन्स्पिरेशन अवॉर्ड, एज्युप्रन्योर ऑफ द इयर, बेस्ट सीईओ, आऊटस्टँडिंग लीडरशिप इन हायर एज्युकेशन, प्राईड ऑफ इंडिया अवॉर्ड आदी पुरस्कारांनी सन्मान
कोण आहेत सुधाकर कोहळे?
सुधाकर कोहळे हे पेशाने शिक्षक आहे
नागपूर महानगर पालिकेत दोन वेळा भारतीय जनता पक्षाच्या चिन्हावर नगरसेवक म्हणून निवडून आले.
नागपूर महानगर पालिकेत पाणीपुरवठा सभापती म्हणून काम केले
2014 मध्ये पूर्व नागपूर मतदार संघातून सतीश चतुर्वेदी या काँग्रेसच्या मात्तबर नेत्याचा पराभव करून विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून आले होते
2019 मध्ये पक्षाने त्यांची उमेदवारी नाकारली होती. मात्र ते पक्षाशी एकनिष्ठ राहिले
2024 पक्षाने त्यांना पश्चिम नागपूर मधून उमेदवारी दिली होती. मात्र आमदार विकास ठाकरे यांनी त्यांचा पराभव केला होता
मात्र पक्षाने लगेच त्यांना नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघाचे नोंदणीप्रमुख व नागपूर पदवीधर मतदार संघाची जबाबदारी दिली.