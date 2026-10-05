/महाराष्ट्रात धक्कातंत्र वापरत सर्व पक्षांना धक्का देणाऱ्या भाजपला नागपूरमध्ये मोठा धक्का! भाजपच्या 2 नेत्यांनी टेन्शन वाढवले

नागपूर पदवीधर निवडणूक : विधान परिषदेसाठी भाजपनं उमेदवार जाहीर केल आहेत. विधान परिषदेसाठी भाजपनं 5 पैकी 3 उमेदवार जाहीर केले आहेत. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून स्मिता जाधव, पुणे शिक्षक विभागातून कौस्तुभ गावडेंना संधी देण्यात आली आहे. तर, नागपूर पदवीधर मतदारसंघात सुधाकर कोहळेंना संधी देण्यात आली. भाजपने नव्या चेहऱ्यांना संधी देत धक्कातंत्राचा वापर केला आहे. सर्व पक्षांना धक्का देणाऱ्या भाजपला नागपूरमध्ये मोठा धक्का बसला आहे. नागपूर पदवीधर भाजपमध्ये बंडखोरी झाली आहे. दोन नेते भाजपविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत.
नागपूर पदवीधर मतदार संघात भाजपा मध्ये बंडखोरी झाली आहे. माजी महापौर आणि पदवीधर मतदार संघाचे माजी आमदार अनिल सोले यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. भाजपाने सुधाकर कोहळे यांना उमेदवारी दिल्यामुळे नाराज असलेले अनिल सोले यांनी समर्थकांच्या आग्रहाखातर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचं सांगितल जात आहे.
अनिल सोले निवडणूक लढण्यावर ठाम आहेत. आपण या निवडणूकीतून माघार घेणार नसून लढणार असल्याची ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघाचा उमेदवारी अर्ज अनिल सोले यांनी दाखल केला आहे.
कार्यकर्त्यांची, पाठीराख्यांची, या मतदारसंघात गेले 25 वर्ष मला सहकार्य करणाऱ्या शिक्षकांची भावना होती की मी उमेदवारी दाखल केली पाहिजे. त्यांच्या प्रेमाखातर, आग्रहखातर आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे असे अनिल सोले म्हणाले. मतदारांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे. आम्ही शिस्तबद्ध पद्धतीनेच भूमिका मांडली आहे. ही निवडणूक ही मी आणि माझे सर्व सहकारी शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि निष्ठेने लढणार आहोत.
मला मुख्यमंत्र्यांचा फोन आलेला नाही. मात्र गेले अनेक दिवसांपासून मुख्यमंत्री फडणवीस, नितीन गडकरी, बावनकुळे आणि पक्षातील इतर नेत्यांना या निवडणुकी संदर्भात भूमिका सांगितली होती. त्यामुळे माघार घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. आमचा निर्णय झालेला आहे. मी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. मी निवडणूक लढवणार असं अनिल सोले म्हणाले.
लोकर जागृती मंचचे रमण सेनाड यांनी नागपूर पदवीधर मतदार संघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक असलेल्या सेनाड यांनी भाजपकडून उमेदवारी मागितली होती. मात्र त्यांनाही उमेदवारी डावलण्यात आल्यामुळे अनिल सोलेंपाठोपाठ त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे भाजप उमेदवार सुधाकर कोहळे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.