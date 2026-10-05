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महाराष्ट्रात धक्कातंत्र वापरत सर्व पक्षांना धक्का देणाऱ्या भाजपला नागपूरमध्ये मोठा धक्का! भाजपच्या 2 नेत्यांनी टेन्शन वाढवले

विधान परिषदेसाठी भाजपनं उमेदवारांची घोषणा केली आहे. नागपूरमध्ये बंडखोरी झाली आहे. भाजपकडून उमेदवारी न मिळाल्याने 2 उमेदवार अपक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.  

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 05, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 03:44 PM IST
महाराष्ट्रात धक्कातंत्र वापरत सर्व पक्षांना धक्का देणाऱ्या भाजपला नागपूरमध्ये मोठा धक्का! भाजपच्या 2 नेत्यांनी टेन्शन वाढवले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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