/सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवता येणार नाहीत, लेझर लाईट दिसल्यास… कोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश

राज्यात सणासुदीचा काळ सुरु आहे, अशात गणेशोत्सवाची धूम सुरु असून शुक्रवारी २५ सप्टेंबरला अनंत चतुर्दशीला बाप्पाला निरोप देण्यात येणार आहे. अशातच फटाके आणि लेझर लाईटसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. कारण सणासुद्दीत वाजवले जाणारे फटाके, डीजे, लाऊडस्पीकर आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्द्याने तोंड वर काढले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर नागपूर खंडपीठाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या सुनावणीनंतर असा आदेश देण्यात आला की, सार्वजनिक ठिकाणी सण उत्सवात फटाके वाजवता येणार नाही. त्यासोबत सार्वजनिक ठिकाणी लेजर लाइट्सचा वापर करण्यावर बंदी करण्यात आली आहे. जर कोणी नियमाचे उल्लंघन केल्यास ACP आणि DCP यांना कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोर्टाने आदेश दिले आहेत की, डीजे किंवा साउंडच्या आवाजाची मर्यादा कोर्टाने निर्धारित केली आहे. त्यापेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही, असे निर्देशही दिले आहेत. कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे पालन होते की नाही हे पाहण्याची जबाबादरी पोलीस सहायक उपायुक्त आणि उपआयुक्त स्तरावर देण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तांना नोटिफिकेशन काढण्यास सांगण्यात आल्या आहेत. तर उत्सवादरम्यान आणि इतर वेळा ध्वनी प्रदूषण झाल्यास किंवा आवाजाची मर्यादा ओलांडल्यास पोलिसांनी कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान मारबत उत्सवाच्या दरम्यान ध्वनी प्रदूषण झाल्याचे व्हिडिओ पुराव्या दाखल करत त्रिमूर्तीनगर रेसिडेंट असोसिएशन या याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयासमोर दाखवण्यात आले. त्यानंतर सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने हा निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, पुण्यातील विद्यानंद बापट यांनी ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर राज्यभार उत्सवादरम्यानचा या ध्वनीप्रदुषणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.