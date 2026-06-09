/शहीद लेकाचं कीर्ती चक्र स्वीकारताना आईला भावना अनावर; राष्ट्रपतींनी धीर देत मिठीत घेतलं अन्...; डोळे पाणावणारा Video

Indian Army Martyr Sepoy Mother Video: भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते सोमवारी, 8 जून रोजी राष्ट्रपती भवनात 'संरक्षण अलंकरण समारंभ-2026' (पहिला टप्पा) दरम्यान देशातील शूरवीरांना शौर्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. या भव्य सोहळ्यात सशस्त्र दले, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले आणि राज्य पोलीस दलातील जवानांना त्यांच्या अदम्य धैर्यासाठी सन्मानित करण्यात आले. या सोहळ्यातील एक क्षण सर्वांचे डोळे पाणावून गेला.
अकोला जिल्ह्यातील मोरगाव भाकरे गावचे सुपुत्र, सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर (महार रेजिमेंट, 1 राष्ट्रीय रायफल्स) यांना या सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते मरणोत्तर कीर्ती चक्र प्रदान करण्यात आले. हा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी त्यांची आई आणि पत्नी समोर आले. मात्र त्यावेळी त्यांच्या आईला लेकाच्या आठवणीने अश्रू अनावर झाल्यानंतर राष्ट्रपती मुर्मू यांनी शहीद प्रवीण यांच्या आईला मायेनं जवळ घेत आलिंगन देऊन आधार दिल्याचं पाहायला मिळालं. हा क्षण सर्वांनाच भावूक करुन गेला.
लेकाने देशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिल्यानंतर त्याच्या शौर्यासाठी त्याचं कौतुक करताना सरकारकडून प्रदान करण्यात आलेलं कीर्ती चक्र स्वीकारताना वीरमाता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल यांचे डोळे पाणावले. मुलाच्या शौर्यासाठी मिळालं पदक हाती घेताच त्यांना अनावर झालेल्या भावना पाहून राष्ट्रपतींनी त्यांना धीर दिला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पुढे येऊन वीरमातेला मिठी मारून धीर दिला. यावेळी प्रवीण यांच्या पत्नी शामबाला जंजाल देखील भावुक झाल्याचं दिसून आलं. प्रवीण यांना वीरमरण येण्याच्या अवघ्या सहा महिने आधी त्यांचं शामबाला यांच्यासोबत लग्न झालं होतं.
6 जुलै 2024 रोजी जम्मू-काश्मीरच्या कुलगाम जिल्ह्यातील चिन्नीगाम भागात दहशतवाद्यांशी भारतीय सुरक्षा दलांची चकमक झाली. या चकमकीआधी दहशतवाद्यांचा शोध घेत असताना संदिग्ध हालचाली दिसताच प्रवीण यांनी आपल्या तुकडीला सावध केले. त्याचवेळी दहशतवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला. प्रवीण यांनी धैर्याने दोन दहशतवाद्यांना ठार मारले. डोक्याला गोळी लागून गंभीर जखमी असतानाही प्रवीण आपल्या मायभूमीसाठी शेवटपर्यंत लढले आणि यातच त्यांना वीरगती प्राप्त झाली. त्यांच्या याच शौर्यासाठी त्यांना मरोणोत्तर कीर्ती चक्र प्रदान करण्यात आले. पण हा पुरस्कार स्वीकारताना त्यांची पत्नी आणि आईला भावना अनावर झाल्याचं दिसून आलं. यावेळी राष्ट्रपतींनी त्यांना धीर दिल्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Heart-wrenching to watch the brave mother and wife break down.— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 8, 2026
Martyr Sepoy Janjal Pravin Prabhakar was posthumously awarded the Kirti Chakra for his extraordinary bravery, indomitable courage and supreme sacrifice in service to the nation. Salute! pic.twitter.com/R0IUenF9L1
या समारंभात राष्ट्रपतींच्या हस्ते 7 कीर्ती चक्र, 15 वीर चक्र आणि 29 शौर्य चक्र प्रदान करण्यात आले.