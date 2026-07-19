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बुलढाणा हादरला! 19 वर्षांच्या विवाहितेवर नवऱ्यासमोरच सामूहिक अत्याचार, शस्त्राचा धाक दाखवून पैसेही लुटले

बुलढाणा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. 19 वर्षांच्या मुलीवर दोघांनी अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 19, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:11 PM IST
बुलढाणा हादरला! 19 वर्षांच्या विवाहितेवर नवऱ्यासमोरच सामूहिक अत्याचार, शस्त्राचा धाक दाखवून पैसेही लुटले
Image Credit: Buldhana Crime News 19 year old married woman gangraped by goons infront of her husband

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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बुलढाणा हादरला! 19 वर्षांच्या विवाहितेवर नवऱ्यासमोरच सामूहिक अत्याचार, शस्त्राचा धाक दाखवून पैसेही लुटले
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