/बुलढाणा हादरला! 19 वर्षांच्या विवाहितेवर नवऱ्यासमोरच सामूहिक अत्याचार, शस्त्राचा धाक दाखवून पैसेही लुटले

बुलढाणा जिल्ह्याच्या मलकापूर तालुक्यातील एका गावात धारदार शस्त्रांचा धाक दाखवून 19 वर्षीय विवाहितेवर दोन आज्ञात आरोपींनी अत्याचार केल्याची घटना समोर आली. या प्रकरणी मलकापूर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात दोन अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांनी पाच विशेष पथके नियुक्त केली आहेत.
पीडित महिला आणि तिचे पती एका शेतात कामसाठी वास्तव्यास असून, तेथे मजुरीचे काम करतात. रात्री दोघेही घरात असताना दोन अज्ञात व्यक्तींनी दरवाजा तोडून जबरदस्तीने प्रवेश केला. त्यापैकी एकाच्या हातात चाकू, तर दुसऱ्याच्या हातात विळा होता. शस्त्रांचा धाक दाखवत आरोपींनी मोबाइल फोन आणि रोख रक्कम हिसकावून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
त्यानंतर आरोपींनी पती- पत्नीला घराबाहेर शेतात ओढत नेले. तेथे पतीला रोखून धरत दोघांनी महिलेवर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरोपी घटना घडल्यानंतर दुचाकीवरून पसार झाले. पीडितेच्या तक्रारीवरून मलकापूर ग्रामीण पोलिसांनी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.
घटनेनंतर पोलिसांनी आरोपींच्या शोधासाठी पाच विशेष पथके तयार केली असून घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथक आणि श्वानपथकाने पाहणी केली आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विविध तांत्रिक आणि स्थानिक स्तरावरील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
पीडित महिला अवघी 19 वर्षांची असून ती आणि तिचा पती मध्यप्रदेशातील बुऱ्हाणपुर जिल्ह्यातील बुरी ढोलकर येथील पावरा आदिवासी समाजाचे रहिवासी आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ते मलकापूर तालुक्यातील दुधलगाव बुद्रुक येथील निवृत्ती सोपान भांरबे यांच्या शेतात सालदार म्हणून कामासाठी आले होते.
मध्यरात्रीनंतर फिर्यादी आणि तिचा पती मोबाईल पाहत झोपलेले असताना दोन अज्ञात इसम दरवाजा तोडून आत आले. त्यापैकी एकाच्या हातात चाकू तर दुसऱ्याच्या हातात विळा होता. त्यानंतर आरोपींनी धाक दाखवत तुमच्याकडे जे काही आहे ते सर्व बाहेर काढा अशी धमकी दिली. त्यानंतर फिर्यादीच्या पतीजवळील मोबाईल जबरदस्तीने हिसकावून घेतला. भीतीपोटी त्याने स्वतःजवळील 600 रुपये आरोपींना दिले. दाम्पत्याकडे सोन्या चांदीचे दागिने नसल्याचे कळताच आरोपींने दोघांना जबरदस्तीने शेतात नेले. तेथे दोन्ही आरोपींनी पीडित महिलेवर आळीपाळीने लैंगिक अत्याचार केला. धक्कादायक म्हणजे पीडितेच्या पतीसमोरच तिच्यावर आत्याचार करण्यात आला.