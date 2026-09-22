'आम्ही तुमच्यासोबत, तुम्ही...', राहुल गांधींनी व्हॉट्सअप कॉलने महाराष्ट्रात खळबळ, भाजपाला धक्का; एका रात्रीत नेमकं काय घडलं? Video समोर

बुलढाणा जिल्ह्याच्या राजकारणात रातोरात मोठा राजकीय ट्विस्ट पाहायला मिळला आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार आणि माजी जिल्हाध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांनी स्वतः आपण भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र, त्यानंतर रात्रीच्या एका व्हॉट्सअप कॉलने आता संपूर्ण चित्रच बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासोबत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राहुल बोंद्रे यांच्याशी व्हॉट्सअप कॉलवर संवाद साधला. राहुल गांधींसोबत व्हॉट्सअप कॉलवर बोलतानाचा बोंद्रे यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून या कॉलनंतर बोंद्रे पक्ष सोडण्याचा निर्णय मागे घेऊ शकतात असं सांगितलं जात आहे.
बोंद्रे यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांच्या गाड्याही गावागावातून मुंबईकडे जाण्यासाठी सज्ज झाल्या होत्या. पण राहुल गांधींच्या व्हॉट्सअप कॉलनंतर आता बोंद्रे यांच्या भाजप प्रवेशाला तूर्तास ब्रेक लागतोय का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. या संवादादरम्यान राहुल बोंद्रे भावूक झाल्याचंही पाहायला मिळतंय. त्यांच्या डोळ्यात आलेले अश्रू ते पुसताना दिसून येत आहेत. राहुल गांधी यांनी थेट व्हॉट्सअप कॉल करून त्यांची मनधरणी केली. कॉलवर गांधी म्हणाले, “आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, तुम्ही कुठं जाऊ नका. पराभवानंतर विजय होतो. तुम्ही पक्षासाठी चांगले काम केले आहे, तुम्ही लॉयल आहात. पक्षाला तुमची गरज आहे,” असं ब्रोंद्रे यांना सांगितलं. राहुल गांधींच्या या विधानानंतर बोंद्रे भावूक झाले. त्यांनी डोळ्यातील अश्रू पुसतच, “तुमचा फोन आल्यामुळे मी माझा निर्णय बदलत आहे. सर्व गमावलं तरी मी तुमच्यासोबत कायम लढत राहीन,” असं म्हटलं.
या संवादाचा व्हिडिओ बोंद्रे यांच्या कार्यालयाकडून सोशल मीडियावर प्रसारित झाला आणि व्हायरल झाला. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या जिल्ह्यात हा मोठा राजकीय हादरा टळला. बोंद्रे यांच्या घरासमोर रात्री समर्थकांची गर्दीही जमली. आता या व्हॉट्सअप कॉलनंतर स्वतः भाजपमध्ये जाण्याची घोषणा करणारे राहुल बोंद्रे सार्वजनिकपणे नेमकी कोणती भूमिका मांडतात, याकडे बुलढाणा जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
"राजकीय वाटा वेगळ्या, पण नाती आणि आदर कायम," अशी पोस्ट सोशल मीडियावर करत बोंद्रेंनी पक्ष सोडण्याचे संकेत दिलेले. राहुल बोंद्रे यांनी 20 सप्टेंबरला फेसबुक लाइव्ह करून भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची घोषणा केली होती. आज म्हणजेच 22 सप्टेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बोंद्रेंचा भाजपामध्ये प्रवेश होणार होता, अशी चर्चा होती. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत चिखलीतून त्यांचा भाजपच्या श्वेता महाले यांच्याविरुद्ध सुमारे 3700 मतांनी पराभव झाला होता. त्यामुळे ते पक्ष सोडण्याच्या विचारात होते.