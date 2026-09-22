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'आम्ही तुमच्यासोबत, तुम्ही...', राहुल गांधींनी व्हॉट्सअप कॉलने महाराष्ट्रात खळबळ, भाजपाला धक्का; एका रात्रीत नेमकं काय घडलं? Video समोर

रात्री झालेल्या या व्हॉट्सअप कॉलचा व्हिडीओ समोर आला असून या व्हिडीओमध्ये सदर नेता हा भावूक झाल्याचं दिसत आहे. नेमका या दोघांमध्ये काय संवाद झाला जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 22, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:55 AM IST
'आम्ही तुमच्यासोबत, तुम्ही...', राहुल गांधींनी व्हॉट्सअप कॉलने महाराष्ट्रात खळबळ, भाजपाला धक्का; एका रात्रीत नेमकं काय घडलं? Video समोर
Image Credit: या कॉलमधील चर्चेचा व्हिडीओ आला समोर

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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