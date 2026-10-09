/आर्मी शाळेत हसत हसत गेला, पण अवघ्या काही तासांमध्ये लेकाच्या मृत्यूच्या बातमीने वडील हादरले, नेमकं काय घडलं?

चंद्रपूर शहरालगत बल्लारपूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बल्लारपूर मार्गावर असलेल्या खाजगी शिक्षण संस्थेच्या सैनिक शाळेत इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. सन्मित्र सैनिक शाळा असे या शाळेचे नाव असून बारा वर्षाचा जीवन विलास झरेकर असं मृत मुलाचे नाव आहे. जीवनने यावर्षीच पहिल्यांदाच शाळेत प्रवेश घेतला होता.
वडिलांनी सांगितलं की, मुलाच्या शरीरावर पुरळ आले म्हणून मी दुपारी त्याला चंद्रपूरला डॉक्टरकडे घेऊन गेलो. तिथून आल्यावर हसतमुखाने मुलाला शाळेत सोडलं आणि घराकडेचा रस्ता धरला. मुलाला शाळेत सोडून सुमारे 50 किमी दूर असलेल्या राजुरा तालुक्यातील खांबाडाजवळ पोहोच नाही तोच शाळेतून फोन आला. तुमच्या मुलाची प्रकृती खराब झाली आहे. हे ऐकून मी गाडी पुन्हा शाळेच्या दिशेने वळवली. शाळेकडे जात होतो तर शाळेतून दुसरा फोन आला आणि पायाखालची जमीन सरकली.
कारण फोनवर शिक्षकाने सांगितलं तुमचा मुलाचा मृत्यू झाला. जीवन सैनिक शाळेत इयत्ता पाचवीत शिक्षक होता. वडिलांनी सांगितलं की, मुलाला कुठलाही आजार नव्हता, फक्त त्याला पुरळ झाले होते. डॉक्टरानेही त्याला यासाठी काही इंजेक्शन किंवा गोळा असं काही दिलं नव्हतं. मग शाळेत सोडल्यावर मुलाला काय झालं की त्याचा मृत्यू झाला. हा विचार करून करुन आई वडिलांचा रडूनरडून हालत खराब झाली आहे.
वडिलांनी सांगितलं की, शाळेकडून मुलाच्या मृत्यूचे कारण सांगत नाहीय आणि शिवाय मुलाला पाहू देत नाही. गुरुवारी घडलेल्या या घटनेनंतर पालकांनी मुलाचे शवविच्छेदन होऊ दिले नाहीय. जोपर्यंत मुलाचे मृत्यू कसा हे शाळेतून सांगण्यात येत नाही, तोपर्यंत शवविच्छेदन होऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.
सध्या विद्यार्थ्याचे मृतदेह हे शवविच्छेदनासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आहे. शोकमग्न पालकांना मात्र शाळा व्यवस्थापन, रुग्णालय आणि पोलीस यांच्या वतीने मृत्यूचे कारण सांगितले गेलेले नाही. या संशयास्पद मृत्यूचा पोलीस तपास करत आहेत.