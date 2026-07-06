/पँटमध्ये लपलेल्या विंचवाचा दंश, 12 वर्षीय मुलाचा BP शून्यावर गेला अन्...; पालकांना धडा शिकवणारी चंद्रपूरमधील घटना

पावसाच्या दिवसांमध्ये घरामध्ये किडे-किटकांची संख्या वाढते. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात तर विंचू, साप निघण्यासारख्या घटना घडत असतात. त्यामुळेच पावसाळ्यामध्ये दुचाकी सुरु करताना, कार सुरु करताना किंवा अगदी शूज घालतानाही काळजी घेणं गरजेचं असं सांगितलं जातं. ग्रामीण भागात तर साधे कपडे परिधान करण्याआधी ती नीट झटकून घेण्याचाही सल्ला दिला जातो. अशी काळजी घेतली नाही तर एक छोटी चूक जीवावर बेतू शकते. असाच काहीसा प्रकार चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूरमध्ये समोर आला. विहीरगावामध्ये एका मुलाचा जीव डॉक्टरांनी प्रसंगावधान दाखवल्याने अगदी थोडक्यात वाचला.
झालं असं की, घरात खुंटीला टांगलेली पँट अंगात घातल्यावर आत दडून असलेल्या विंचवाने 12 वर्षीय मुलाला दंश केला. विंचवाचं विष एवढं घातक होतं की या मुलाचा रक्तदाब शून्य झाला. नेमकं काय करावं हे घरच्यांना आधी सुचलं नाही. त्यांनी मुलाची प्रकृती अत्यवस्थ होईपर्यंत त्याच्यावर गावातच ग्रामीण पद्धतीने उपचार केले. त्यामुळे मुलाची तब्येत आणखी खालावली म्हणून तातडीने मुलाला रुग्णालयात नेण्यात आलं. या मुलावर चंद्रपूरचे डॉ. आनंद बेंदले यांनी शर्थीचे प्रयत्न करुन उपचार केले. मुलाला तीन दिवस अतिदक्षता विभागामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. डॉक्टरांच्या या प्रयत्नांना 72 तासांनंतर यश आलं आणि या मुलाचे प्राण वाचले.
ज्या मुलासोबत हे सारं घडलं त्याचं नाव, अनुप ईश्वर ढोणे असे आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात विंचू आणि साप यांच्या बाबतीत अधिक काळजी घेण्याची गरज या घटनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. सध्या या मुलाच्या जीवाला कोणताही धोका नसून डॉ. बेंदले यांच्या रुग्णालयामध्ये तो उपचार घेत आहे.
घरात विंचवाने दंश केल्यानंतर घाबरुन न जाता शांत राहणं फार महत्त्वाचं असतं. घाबरल्याने हृदयाचे ठोके वाढतात आणि विष रक्तावाटे वेगाने शरीरात पसरते. विंचवाने दंश केलेली जागा साबण आणि पाण्याने चांगली धुवा. संसर्ग टाळण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. बर्फ कापडात गुंडाळून 10-15 मिनिटे चावलेल्या जागेवर लावा. थेट बर्फ लावणं टाळा. यामुळे सूज, वेदना आणि जळजळ कमी होते. अंगठी, घड्याळ, कपडे यांसारख्या घट्ट वस्तू अंगावर असतील तर त्या काढा, कारण सूज येऊ शकते. मुख्य उपचार मिळेपर्यंत डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पॅरासिटामॉल (क्रोसीन) किंवा इबुप्रोफेन घ्या. दंश झालेली व्यक्ती शांत राहील, घाबरुन जाणार नाही याची काळजी घेऊन लक्षणे पाहत राहा. दंश झाला त्या ठिकाणची जखम कापू नका किंवा विष चोखू नका. हे धोकादायक ठरु शकते. दंश झालेल्या भागाच्या आजूबाजूला दोरी बांधू नका. घरगुती उपाय हळद, तुरटी इ फक्त तात्पुरते आराम देऊ शकतात, पण विश्वासार्ह नाहीत हे लक्षात घ्या.
तीव्र वेदना, सूज किंवा लालसरपणा पसरत असेल तर तातडीने डॉक्टरांची भेट घेऊन उपचारांना सुरुवात करा. घाम येणे, मळमळ, उलट्या, स्नायू आखडणे, अंग थरथरणे, श्वास घेण्यास त्रास, घशात खवखव होणे, हृदयाची गती वाढणे किंवा रक्तदाब वाढणे अथवा कमी होते यासारखी लक्षणं विषाचा परिणाम होऊ लागल्यास दिसू शकतात. तसेच डोळे फिरणे, जास्त लाळ येण्यासारखी लक्षणही दिसतात. अशावेळी तातडीने दवाखान्यात जा.