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पँटमध्ये लपलेल्या विंचवाचा दंश, 12 वर्षीय मुलाचा BP शून्यावर गेला अन्...; पालकांना धडा शिकवणारी चंद्रपूरमधील घटना

पावसाळ्यामध्ये घरात किडे, किटकांची संख्या वाढते अशावेळी घरात लहान मुलं असतील तर विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे. दुर्लक्ष झालं तर एखादा विचित्र प्रकार घडू शकतो जसा तो चंद्रपूरमध्ये नुकताच घडला. नक्की झालं काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 06, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:21 AM IST
पँटमध्ये लपलेल्या विंचवाचा दंश, 12 वर्षीय मुलाचा BP शून्यावर गेला अन्...; पालकांना धडा शिकवणारी चंद्रपूरमधील घटना
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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