Phaltan Doctor Suicide: महिला डॉक्टरच्या हातावरील हस्ताक्षर कोणाचं? CM फडणवीसांनी सभागृहात केलं उघड

Devendra Fadnavis on Phaltan Doctor Suicide: साताऱ्यातील फलटण येथे महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्याचा मुद्दा नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. महिला डॉक्टर फलटणच्या उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करत होती. महिला डॉक्टरने 23 ऑक्टोबर रोजी फलटणमधील एका हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली. हातावर लिहिलेल्या एका सुसाईड नोटमध्ये तिने पीएसआय गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर यांची नावं लिहिली होती. तरुणीच्या हातावर नेमकं हस्ताक्षर कोणाचं होतं? याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
"फलटणमधील एका महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्यानंतर आपण तपासासाठी एसआयटी नियुक्त केली. यासंदर्भात न्यायालयीन चौकशीही सुरु आहे. फॉरेन्सिक रिपोर्टनुसार, महिला डॉक्टरने हातावर लिहिलं आहे ते तिचंच हस्ताक्षर असल्याचं निष्पन्न झालं आहे," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
"या प्रकरणात पोलीस अधिकारी बदने यांनी तिची फसवणूक आणि शारिरीक शोषण केल्याचं दिसत आहे. लग्नाचं आमिष दाखवल्याचं लक्षात येतं. नंतर मात्र बदनेंनी वेगळी भूमिका घेतली," असंही त्यांनी सांगितलं.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "आरोपीला अटक झाल्यानंतर तो अटकेसाठी फिट आहे की नाही यासंदर्भातील रिपोर्ट घ्यावा लागतो. सदर महिला डॉक्टरने कोही रिपोर्ट अनफिट दिल्याने पोलिसांनी एक मोठं पत्र परिष्ठांना लिहिलं. हे मोठे गुन्हेगार असून, त्यांना अनफिटचं प्रमाणपत्र दिलं जात आहे अशी तक्रार त्यांनी केली. यानंतर चौकशी झाली आणि तिने ही पत्र लिहिलं. पण हे सगळं 5 महिन्यापूर्वीचं आहे".
"आत्महत्येमागे बदनेने केलेली फसवणूक आणि त्या परिस्थितीचा फायदा घेत दुसऱ्या आरोपीनेही फसवणूक केली. दोघांचं नाव लिहून आत्महत्या केली आहे. या रिपोर्टमध्ये दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. गळफास लावून आत्महत्या झाली आहे. हातावर जे काही लिहिलं आहे ते अक्षर महिलेचंच आहे. तपास अजून संपलेला नाही. चार्जशीट लवकरच दाखल होईल. समांतरपणे अनके गोष्टी सांगण्यात आल्या. त्यांची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्तींची नेमणूक केली आहे, महिला आयपीएस अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून तपास सुरु आहे," अशी माहिती फडणवीसांनी दिली आहे.
"डिजिटल, तांत्रिक पुरावे आहेत. व्हॉट्सअॅ चॅट प्राप्त झाले आहेत. महिला डॉक्टर हॉटेलात आल्या, रुममध्ये गेल्या याचे सर्व सीसीटीव्ही पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. कोण आलं, कोण गेलं याचीही माहिती आहे. नवीन कायद्याप्रमाणे फॉरेन्सिक पुरावे गोळा केले आहेत. काही गोष्टींची पडताळणी केली जात आहे. 60 दिवसात चार्जशीट दाखल केली जाते, तीदेखील अंतिम टप्प्यात आहे. आरोपींऐवजी अजून कोण आहे आहे का याचीच माहिती मिळवण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी सुरु आहे," असंही त्यांनी सांगितलं.