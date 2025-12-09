English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'...तर घरी बसावं लागेल,' देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहातच भाजपा आमदाराला झापलं, एकनाथ शिंदे पाहत राहिले

Devendra Fadnavis reprimanded BJP MLA: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाच्याच आमदाराला सभागृहात झापलं आहे. भाजपा आमदार अभिमन्यू पवार यांना त्यांनी कडक शब्दांत समज दिली.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 9, 2025, 01:31 PM IST
'...तर घरी बसावं लागेल,' देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहातच भाजपा आमदाराला झापलं, एकनाथ शिंदे पाहत राहिले

Devendra Fadnavis reprimanded BJP MLA: नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरु असून यादरम्यान वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झाडत आहेत. पण मंगळवारी सभागृहात एक वेगळं चित्र पहायला मिळालं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आपल्या पक्षाच्या आमदाराला झापलं. औसा येथील भाजपा आमदार अभिमन्यू पवार यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी कडक शब्दांत समज दिली. लाडकी बहीणचा उल्लेख यासाठी कारणीभूत ठरला. 

Add Zee News as a Preferred Source

औसा येथील भाजपा आमदार अभिमन्यू पवार यांनी सभागृहात अवैध दारुचा मुद्दा मांडला. राज्यात लाडक्या बहिणींची सर्वात मोठी समस्या ही अवैध दारू विक्री असल्याचे अभिमन्यू पवार यांनी सांगितलं. हे सांगताना त्यांनी ही लाडक्या बहिणींची समस्या असल्याचं म्हटलं. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार लाडक्या बहिणींना प्रत्येक गोष्टीत आणू नका अशा शब्दांत समज दिली. 

"मला अवैध दारुचा मुद्दा मांडायचा आहे. मागच्या सरकारमध्ये आणि आता अशा दोन लक्षवेधी मांडल्या. तुमच्या दालनात तीन बैठका झाल्या. पण अद्यापही कारवाई झालेली नाही. हा सामाजिक विषय असून, प्रत्येक आमदाराचा आहे. ग्रामीण भागातील आमदारांना रोज त्रास होत आहे. कुठेही गेलो तरी आम्हाला अवैध दारुबद्दल विचारतात. आपण लाडक्या बहिणी म्हणतो, पण लाडक्या बहिणीचं काही दु:ख असेल तर अैध दारुवर आळा घालण्याचं दु:ख आहे," असं अभिमन्यू पवार म्हणाले. 

"दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. आपण बैठक घेतली, निर्देश दिले तरी काही होत नसेल तर हा चिंतेचा विषय आहे," असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. 

मुख्यमंत्र्यांनी खडसावलं

काही वेळापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना वारंवार लाडक्या बहिणींना प्रत्येक गोष्टीशी जोडू नका, असं सांगितलं होतं. तरीही स्वपक्षीय आमदाराने लाडकी बहीणींचा उल्लेख केल्याने मुख्यमंत्री संतापल्याचं पाहायला मिळालं. 

"परत सांगतोय की प्रत्येक गोष्टीत लाडकी बहीण आणू नका. लाडक्या बहिणीच्या विरोधात जाऊ नका, अन्यथा घरी बसावं लागेल. लाडकी बहीणचे पैसे सुरुच राहतील, ही योजना सुरुच राहील. त्या योजनेची दुसऱ्या योजनेशी तुलना करता येत नाही. आपण (विधानसभा अध्यक्ष) जर काही निर्देश दिले असतील आणि त्याची अंमलबजावणी झाली नसेल तर ती तात्काळ केली जाईल," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Devendra Fadnavisabhimanyu pawarlaadki bahinLadki Bahinnagpur winter session

इतर बातम्या

लाडकी बहीणसंदर्भात आतापर्यंतचा धक्कादायक खुलासा; वसुली सुरु...

महाराष्ट्र बातम्या