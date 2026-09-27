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'राहुल गांधींचं डिझाईन वेगळं, त्यांना भारतात...'; ईव्हीएम ते निवडणूक आयोगावरुन फडणवीस स्पष्टच बोलले, म्हणाले, 'त्यांचा मेंदू...'

'मतं नाही विरोधकांचा मेंदू चोरीला गेलाय,' असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 27, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 01:27 PM IST
'राहुल गांधींचं डिझाईन वेगळं, त्यांना भारतात...'; ईव्हीएम ते निवडणूक आयोगावरुन फडणवीस स्पष्टच बोलले, म्हणाले, 'त्यांचा मेंदू...'
Image Credit: cm devendra fadanvis reacts on rahul gandhi

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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