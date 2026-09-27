'राहुल गांधींचं डिझाईन वेगळं, त्यांना भारतात...'; ईव्हीएम ते निवडणूक आयोगावरुन फडणवीस स्पष्टच बोलले, म्हणाले, 'त्यांचा मेंदू...'

'मतं नाही विरोधकांचा मेंदू चोरीला गेलाय,' असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोग, फॉर्म 6मधील बदलांबाबत जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
'विरोधक व्होट चोरीचा आरोप करत असले, तरी आम्हाला वाटते त्यांचा मेंदू चोरीला गेला आहे. यांच्या मेंदूची तपासणी होण्याची आवश्यकता आहे. मोदीजींना विनंती करेल की एखादी समिती यांच्या मेंदू चोरी संदर्भात स्थापन करून अभ्यास करून घ्यावा, असा टोला देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे. तसंच, यावेळी त्यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरही निशाणा साधला आहे. राहुल गांधी आपली संविधान विरोधी मानसिकता या माध्यमातून मांडत आहे. जनतेमध्ये आपल्याला विश्वास निर्माण करता येत नाही म्हणून सिस्टीम बद्दल अविश्वास निर्माण करण्याची त्यांची रणनीती आहे,' अशी टिका त्यांनी केली आहे.
'काल तीनही निवडणूक आयुक्तांनी जी पत्रकार परिषद घेतली, त्यामुळे राहुल गांधी व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा फेक नरेटीव उध्वस्त झाला आहे. आम्ही आधीपासून सांगतो आहे, की राहुल गांधी यांचा डिझाईन वेगळा आहे. संविधानाचे पुस्तक हातात घेऊन संवैधानिक संस्थांवर रोज आरोप लावायचे, संवैधानिक संस्थावर प्रश्न उपस्थित करून त्यावरील लोकांचा विश्वास डळमळीत करायचा, अशी त्यांची कारवाई आहे. ते जरी भारतीय संविधान दाखवत असले, तरी त्यांना या संविधानात दिलेली लोकशाही मान्य नाही. त्यांना लोकशाहीने दिलेल्या संविधानिक संस्था मान्य नाही. राहुल गांधींना सर्व संविधानिक संस्था बदनाम करून भारतीय संविधानावर प्रश्नचिन्ह उभा करायचा आहे. त्यांची संपूर्ण मानसिकता कम्युनिस्ट, साम्यवादी, अतीकडवी डावी झालेली आहे आणि त्यांना या भारतामध्ये अतिडावी राजवट आणायची आहे,' अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
'निवडणुक आयोगाविरोधात ठाकरे बंधू एकत्रित मोर्चा काढणार असल्याची चर्चा असतानाच देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 'हा पॉलिटिकल स्टंट आहे. जनतेमध्ये त्यांच्याबद्दल विश्वास नाही. SIR च्या आधारावर ते देशात अविश्वासाचा वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेव्हा तुम्ही लोकांना कन्व्हिन्स करू शकत नाही तेव्हा त्यांना कन्फ्युज करा अशी ही रणनीती आहे. मात्र ही संविधान विरोधी रणनीती आहे,' अशी टीका त्यांनी केली आहे.
'इंडिया आघाडी नावाचे काही राहिलच नाही. पूर्णपणे तुटलेली आहे संपलेली आहे. लोकसभेनंतर सगळ्या विधानसभा निवडणुकीत बघितल्यास सगळीकडे इंडी आघाडी वेगवेगळी लढली आहे. मोदींच्या विरोधात एकत्र येणारे लोक एवढेच म्हणता येईल,' असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.