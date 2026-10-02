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शेगावहून देवीची मूर्ती घेऊन निघाले अन् रात्रीच काळाचा घाला, समृद्धीवर भीषण अपघातात 7 ठार

अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे जवळ समृद्धी महामार्गावर ट्रक आणि बुलेरो टेम्पोमध्ये भीषण अपघात झाला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 02, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 07:40 AM IST
शेगावहून देवीची मूर्ती घेऊन निघाले अन् रात्रीच काळाचा घाला, समृद्धीवर भीषण अपघातात 7 ठार
Image Credit: amravati accident news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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