/कॉलेजला निघाली अन् वाटेतच तरुणाकडून रागाच्या भरात चाकूने सपासप वार, अनेक वर्षांचं प्रेमसंबंध अन् ब्रेकअप...,अमरावतीमध्ये खळबळ

अमरावतीमध्ये दिवसाढवळा अल्पवयीन तरुणीवर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या घटनेमुळे शहरात भीतीदायक वातावरण आहे. शहरातील गजबजलेल्या रवीनगर चौकात ही धक्कादायक घटना घडली. 17 वर्षीय कॉलेजला जात असताना हा हल्ला झाला. तरुणीवर एका तरुणाने सपासप वार केलेत. या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाल्यानंतर तिला रुग्णालयात दाखल केलं, पण तिच्या उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. शर्वरी गणेश हाडके असं तिचं नाव असून ती अमरावतीमधील अंबा विहारमध्ये राहत होती. या घटनेमुळे शहरात संतापाची लाट उसळली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्याम माहितीनुसार शर्वरी नेहमीप्रमाणे घरातून कॉलेजसाठी टूव्हीलरवर निघाली होती. ती रवीनगर चौकात पोहोचल्यावर तरुणाने तिला गाठलं. त्यानंतर अचानक तिच्यावर चाकून सपासप वार केलंत. भरदिवसा आणि गजबलेल्या चौकात झालेल्या या हल्ल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. शिवाय सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थितीत होतोय. या घटनेमुळ परिसरात मात्र प्रचंड घबराट पसरलीय. घटनेनंतर शर्वरी रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर पडली होती. स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांनी तिला रुग्णालयात दाखल केलं पण ती जगू शकली नाही.
पोलिसांनी हा हल्ला एकतर्फी प्रेमातून किंवा जुन्या वादातून झाल्याचा संशय आहे. तर तरुणीवर हल्ला करणाऱ्या तरुणाची ओळख पटली असून पोलीस त्या दिशेने तपास करत आहेत. पोलिसांनी माहिती काढली त्यानुसार काही महिन्यांपूर्वी या दोघांचा ब्रेकअप झालं होतं. याच रागातून त्या तरुणाने शर्वरीवर प्राणघातक हल्ला केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. दरम्यान आता या घटनेनंतर रवीचौकात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.