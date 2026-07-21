'लग्न करणार' सांगून 10 वर्ष लैंगिक शोषण; पतीपासून घटस्फोटासाठी दबाव अन्...; महाराष्ट्रात अजून एक भोंदू बाबा

अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे येथील आनंद मठातील लैंगिक शोषण प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी दत्तगिरी गुरु जयराम महाराज फरार असून त्याच्या शोधासाठी पोलिसांनी विशेष पथके रवाना केली आहेत. आरोपीचे विविध राजकीय नेत्यांसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर चर्चेत आले आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे येथील आनंद मठाशी संबंधित कथित लैंगिक शोषण प्रकरणाने खळबळ उडाली आहे. पीडित महिलेच्या तक्रारीनुसार 2014 मध्ये धार्मिक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तिची आरोपी दत्तगिरी गुरु जयराम महाराज यांच्याशी ओळख झाली. त्यानंतर 2016 पासून तिच्या इच्छेविरुद्ध वारंवार लैंगिक अत्याचार, मारहाण आणि धमक्या दिल्याचा आरोप तिने केला आहे. तक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की लग्न झाल्यानंतरही पतीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला आणि त्यानंतर मठात नेऊन अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. आरोपीने विवाहाचे आश्वासन देऊन शोषण केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे.
पतीकडून घटस्फोट घेण्यासाठी उकसवण्याबरोबरच इच्छेविरुद्ध आनंद मठात ठेवणे, मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शोषण करणे, भक्तांकडून गोळा केलेला पैसा वैयक्तिक वापरासाठी घेणे असे आरोप पीडितेने केले आहेत. या साऱ्याला विरोध केल्यानंतर जून महिन्यात पीडितेला दत्तगिरी गुरु जयराम महाराज याने मठातून बाहेर काढणे, सार्वजनिक अपमान, मारहाण आणि जीवघेण्या धमक्या दिल्याचा आरोप आहे.
पीडितेच्या या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पोक्सोसह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपी दत्तगिरी गुरु जयराम महाराज फरार झाला असून, चांदूर रेल्वे पोलिसांनी त्याच्या अटकेसाठी शोधमोहीम सुरू केली आहे. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके विविध ठिकाणी रवाना करण्यात आल्याची माहिती चांदूर रेल्वे पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षक सुरेश मस्के यांनी दिली. सध्या तरी या प्रकरणामध्ये पीडितेची बाजू पोलिसांनी ऐकून घेत गुन्हा दाखल केला आहे. पीडितेने या व्यक्तीवर गंभीर आरोप केले आहेत. अद्याप कोणताही दोषसिद्धी झालेला नाही. आरोपीची बाजू ऐकणे आणि पूर्ण तपास अद्याप झालेला नाही.
अशाप्रकारे अशोक खरात प्रकरण समोर आलं होतं आणि त्यावरुन महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्येही मोठा भूकंप झाला होता. या प्रकणामध्ये 10 हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले. अशोक खरात प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील अनेक भोंदू बाबांविरोधात पोलिसांनी कारवाई केली होती. मात्र त्यानंतरही दत्तगिरी गुरु जयराम महाराजासारखी प्रकरणं समोर येत आहेत.