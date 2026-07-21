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'लग्न करणार' सांगून 10 वर्ष लैंगिक शोषण; पतीपासून घटस्फोटासाठी दबाव अन्...; महाराष्ट्रात अजून एक भोंदू बाबा

या प्रकरणामध्ये पीडितेने अनेक गंभीर आरोप केले असून लग्नानंतरही छळ सुरु होता असं या पीडितेने म्हटलं असून जूनमध्ये घडलेल्या प्रकाराचाही उल्लेख आहे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 21, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:55 PM IST
'लग्न करणार' सांगून 10 वर्ष लैंगिक शोषण; पतीपासून घटस्फोटासाठी दबाव अन्...; महाराष्ट्रात अजून एक भोंदू बाबा
Image Credit: आरोपीला शोधण्यासाठी विशेष पथकं (फोटो सोशल मीडिया) (पोलिसांचा फोटो प्रातिनिधिक, पीटीआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'लग्न करणार' सांगून 10 वर्ष लैंगिक शोषण; पतीपासून घटस्फोटासाठी दबाव अन्...; महाराष्ट्रात अजून एक भोंदू बाबा
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