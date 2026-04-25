Crime News : 'पैसे देऊ शकत नसशील, तर तुझ्या मुलीला माझ्याकडे पाठव', नागपुरातील हॉटेल चालकाच्या मृतमागील गूढ उरलं

Nagpur Crime News : नागपुरात काही दिवसांपूर्वी एका हॉटेल चालकाची हत्या झाली होती. त्याचा मृतदेह नारा घाट परिसरातील पिवळी नदीच्या पुलाखाली एका पोत्यात सापडली होता. या हत्येमागील गुढ उकलण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 25, 2026, 03:26 PM IST
Nagpur Crime News : नागपुरात काही दिवसांपूर्वी नारा घाट परिसरातील पिवळी नदीच्या पुलाखाली एका पोत्यात मृतदेह आढळला होता. हा मृतदेह राहुल सुनील साहू असं तपासात समोर आलं. त्याच्या मालकीचे शहरातील सदर परिसात अचरज टॉवरमध्ये 'हॅप्पी डे' हॉटेल होतं. राहुलच्या मृत्यूमागील कारण शोधण्यात नागपूर पोलिसांना यश आलं आहे. या प्रकरणात जरीपटका पोलिसांनी 40 वर्षीय ई-रिक्षा चालक नवीन पंजाबराव पुंडकरला अटक केली आहे. त्याने हत्या करण्यामागील कारण सांगितल्यावर पोलिसांच्याही पायाखालची जमीन सरकली. 

...म्हणून रिक्षाचालकाने हॉटेल मालकाची हत्या केली

पोलिसांना तपासात असं समोर आलं की,  नवीन पंजाबराव पुंडकर याने हॉटेल मालकाची हत्या केली आहे. त्याला अटक करुन चौकशीदरम्यान त्याने कबुल केलं की, रागाच्या भरात त्याने हे कृत्य केलं आहे. नवीनने पोलिसांना सांगताना दावा केला की, कोरोना काळात नवीनने राहुलकडून काही पैसे हे व्याजावर घेतले होते. त्याने व्याजासह दुप्पट रक्कम राहुलला परत केली होती. पण तरीही राहुल नवीनकडून आणखी 35 हजारांसाठी तगदा लावत होता. 

 

हत्येच्या दिवशी राहुल ते पैसे मागण्यासाठी नवीनच्या घरी आला. त्याने नवीनशी पैशांवरुन शिवीगाळ आणि वाद घ्यायला लागला. त्यानंतर राहुलने नवीन म्हटलं की, "पैसे देऊ शकत नाही, तर तुझ्या मुलीला माझ्याकडे पाठव,", हे वाक्य ऐकताच मला संताप झाला. त्याने रागाच्या भरात बाजूला असलेल्या लोखंडी रॉड उचलली आणि राहुलच्या डोक्यात घातली. या हल्ल्यात राहुल जागीच कोसळला आणि त्याचा मृत्यू झाला. 

परिस्थितीचे भान आल्यावर घाबरून त्याने राहुलचा मृतदेह एका पोत्यात भरला. त्यानंतर ई-रिक्षातून मध्यरात्री नारा घाट पुलाखालील पिवळी नदीत फेकून दिला. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

