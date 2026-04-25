Crime News : 'पैसे देऊ शकत नसशील, तर तुझ्या मुलीला माझ्याकडे पाठव', नागपुरातील हॉटेल चालकाच्या मृतमागील गूढ उरलं

Nagpur Crime News : नागपुरात काही दिवसांपूर्वी नारा घाट परिसरातील पिवळी नदीच्या पुलाखाली एका पोत्यात मृतदेह आढळला होता. हा मृतदेह राहुल सुनील साहू असं तपासात समोर आलं. त्याच्या मालकीचे शहरातील सदर परिसात अचरज टॉवरमध्ये 'हॅप्पी डे' हॉटेल होतं. राहुलच्या मृत्यूमागील कारण शोधण्यात नागपूर पोलिसांना यश आलं आहे. या प्रकरणात जरीपटका पोलिसांनी 40 वर्षीय ई-रिक्षा चालक नवीन पंजाबराव पुंडकरला अटक केली आहे. त्याने हत्या करण्यामागील कारण सांगितल्यावर पोलिसांच्याही पायाखालची जमीन सरकली.
पोलिसांना तपासात असं समोर आलं की, नवीन पंजाबराव पुंडकर याने हॉटेल मालकाची हत्या केली आहे. त्याला अटक करुन चौकशीदरम्यान त्याने कबुल केलं की, रागाच्या भरात त्याने हे कृत्य केलं आहे. नवीनने पोलिसांना सांगताना दावा केला की, कोरोना काळात नवीनने राहुलकडून काही पैसे हे व्याजावर घेतले होते. त्याने व्याजासह दुप्पट रक्कम राहुलला परत केली होती. पण तरीही राहुल नवीनकडून आणखी 35 हजारांसाठी तगदा लावत होता.
हत्येच्या दिवशी राहुल ते पैसे मागण्यासाठी नवीनच्या घरी आला. त्याने नवीनशी पैशांवरुन शिवीगाळ आणि वाद घ्यायला लागला. त्यानंतर राहुलने नवीन म्हटलं की, "पैसे देऊ शकत नाही, तर तुझ्या मुलीला माझ्याकडे पाठव,", हे वाक्य ऐकताच मला संताप झाला. त्याने रागाच्या भरात बाजूला असलेल्या लोखंडी रॉड उचलली आणि राहुलच्या डोक्यात घातली. या हल्ल्यात राहुल जागीच कोसळला आणि त्याचा मृत्यू झाला.
परिस्थितीचे भान आल्यावर घाबरून त्याने राहुलचा मृतदेह एका पोत्यात भरला. त्यानंतर ई-रिक्षातून मध्यरात्री नारा घाट पुलाखालील पिवळी नदीत फेकून दिला.