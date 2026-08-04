/वर्ध्यात तरुण आणि विवाहित महिला बेपत्ता झाल्यानंतर एकच खळबळ! कमरेला दुपट्टा बांधून...; विहिरीजवळ सापडले मोबाईल, भलतीच शंका

वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट शहराला हादरवणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बेपत्ता असलेली विवाहित महिला आणि एक युवक यांचे मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दोघेही रविवारपासून बेपत्ता होते. मध्यरात्री शेतातील विहिरीत दोघांचा मृतदेह आढळला आणि सगळा परिसर हादरला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. ही आत्महत्या आहे की अन्य काही प्रकार याचा पोलीस शोध घेत आहेत.
संत तुकडोजी वॉर्ड येथील गुंजन प्रशांत इंगळे (38) आणि मंगेश भुजगराव खेरे (34) हे दोघे रविवारी मोटारसायकलवरून घराबाहेर पडले होते. त्यानंतर ते परत न आल्याने नातेवाईकांनी हिंगणघाट पोलिस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार दाखल केली होती.
पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू असतानाच वालधूर शेतशिवारातील पिंळगाव–येडे उमरी मार्गावरील एका शेतातील विहिरीत दोघांचे मृतदेह आढळले. धक्कादायक बाब म्हणजे दोघांच्या कमरेला दुपट्टा बांधलेला होता, तर त्यांचे मोबाईल फोन विहिरीजवळील स्टार्टरजवळ ठेवलेले आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. प्राथमिक तपासात आत्महत्येचा संशय व्यक्त केला जात असला, तरी मृत्यूमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
वैयक्तिक संबंधांबाबत काही चर्चा सुरू असल्या तरी त्याला पोलिसांकडून कोणताही अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास हिंगणघाट पोलिस करत असून, शवविच्छेदन अहवाल आणि पुढील तपासानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.