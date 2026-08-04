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वर्ध्यात तरुण आणि विवाहित महिला बेपत्ता झाल्यानंतर एकच खळबळ! कमरेला दुपट्टा बांधून...; विहिरीजवळ सापडले मोबाईल, भलतीच शंका

वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट शहराला हादरवणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बेपत्ता झालेले युवक युवती मृतावस्थेत विहिरीत आढळले आहेत. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 04, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:06 PM IST
वर्ध्यात तरुण आणि विवाहित महिला बेपत्ता झाल्यानंतर एकच खळबळ! कमरेला दुपट्टा बांधून...; विहिरीजवळ सापडले मोबाईल, भलतीच शंका
Image Credit: विवाहित महिला आणि तरुणाचा मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ (AI Photo)

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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