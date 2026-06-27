/उद्धव ठाकरे, फडणवीसांचा एकाच विमानानं प्रवास; अन् त्यानंतर दोन बड्या नेत्यांचं स्टेटस चर्चेत...

मुंबई | महाराष्ट्राचे आजी आणि माजी मुख्यमंत्री, तसंच कधीकाधी सत्तेत एकत्रसुद्धा राहिलेल्या दोन मोठ्या नेत्यांनी नुकताच एकाच विमानानं प्रवास केला. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, तसंच भाजपच्या विरोधात भूमिका घेणार उद्धव ठाकरे ही दोन्ही नेतेमंडळी एकाच विमानानं प्रवास करताना दिसताच अनेकांच्या भुलया उंचावल्या.
ठाकरे, फडणवीस विमानात एकाच लेनमध्ये असून, ठाकरे नागपूरहून यवतमाळला जाणार असल्याची माहिती होतीय या प्रवासात त्यांच्यासोबत आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अनिल देसाईसुद्धा होते. मुंबई ते नागपूर असा ठाकरे आणि फडणवीसांनी एकाच विमानातून प्रवास केला. इथं या विमान प्रवासाची चर्चा होत असतानाच ठाकरेंच्या आणि शिंदेंच्या शिवसेनेतील दोन महत्त्वाच्या नेत्यांनी सोशल मीडियावर स्टेटस अपडेट केले आणि त्यामुळं आणखी काही राजकीय घडामोडींना वाव मिळाला.
राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आपल्या सोशल मीडियावर ठेवलेल्या एका व्हॉट्सॲप स्टेटसने सर्वांचंच लक्ष वेधून घेतलं. या स्टेटसमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा एकत्रित फोटो असून, सोबत शिवसेना आणि भाजपचं पक्षचिन्ह दिसत आहे. या फोटोवर खाली एक सूचक संदेश लिहिण्यात आला आहे - "योग्य लोकांचे हात हातात असतील तर चुकीच्या लोकांची साथ धरायची कधीच वेळ येत नाही." सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर उदय सामंत यांनी थेट विरोधकांना किंवा महाविकास आघाडीला लक्ष्य करण्यासाठीच हे स्टेटस ठेवले आहे का? अशा विविध चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत.
इथं सामंतांच्या स्टेटसची चर्चा थांबत नाही तोच 'कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं...' म्हणणाऱ्या भास्कर जाधवांचंही स्टेटस तुफान व्हायरल झालं. शिवसेना नेते भास्कर जाधव यांच्या एका सोशल मीडिया स्टेटसमुळे सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. भास्कर जाधव यांनी आपल्या स्टेटसवर 1967 मधील गाजलेल्या 'उपकार' चित्रपटातील एका गाण्याचा व्हिडिओ शेअर केला. "देते हैं भगवान को धोखा, तो इन्सानों को क्या छोडेंगे... कस्मे वादे, प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या..." या त्यांच्या स्टेटसमधील गाण्याच्या ओळी सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत.
राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भास्कर जाधवांनी हे स्टेटस ठेवून नेमका कोणावर निशाणा साधला आहे? कोणाच्या 'कस्मे-वाद्यांवरून' त्यांचा विश्वास उडाला आहे? अशा अनेक चर्चांना आता राजकीय वर्तुळात उधाण आलं आहे.