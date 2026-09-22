/पुत्रयोगाचा दावा, भक्ताला चौथ्यांदाही मुलगी झाली; बागेश्वर बाबा पुन्हा अडचणीत, कुटुंबाची अंनिसकडे तक्रार

बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री यांनी कथितरीत्या केलेल्या ‘पुत्रयोगा’च्या दाव्यानंतर मुलगा होईल, अशी अपेक्षा असलेल्या भक्ताच्या घरी चौथ्यांदाही मुलगी झाल्याचा दावा अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केला आहे. या प्रकरणामुळे बागेश्वर धाममध्ये करण्यात येणाऱ्या कथित दाव्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उत्तर प्रदेशातील संबंधित भक्ताने आपली आपबिती अंनिसचे हरीश देशमुख यांना फोनवरून सांगितल्याचा गावा देशमुख यांनी केला आहे.
हरीश देशमुख यांनी सांगितले की, राजेंद्र नावाचा हा व्यक्ती 2024 पासून बागेश्वर धामच्या दरबारात जात होता. मे 2024 मध्ये तो पत्नीसमवेत बागेश्वर धाम येथे गेला होता. त्यावेळी कथितरीत्या त्यांची ‘पार्ची’ काढण्यात आली. या चिठ्ठीत राजेंद्र यांच्या पत्नीला ‘प्रेतबाधा’ असून भूत-प्रेतांचा त्रास असल्याचे तसेच 2019 मध्ये तिच्यावर जादूटोणा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याच चिठ्ठीत पुढे ‘पुत्रयोग’ असल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याचे संबंधित भक्ताने देशमुख यांना सांगितले. या दाम्पत्याला यापूर्वी तीन मुली होत्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना सुरुवातीला मुलगा होण्याची अपेक्षा नव्हती. मात्र, बागेश्वर धाममध्ये ‘पुत्रयोग’ असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा अपत्यासाठी प्रयत्न केले. 11 जून 2026 रोजी त्यांच्या चौथ्या अपत्याचा जन्म झाला. मात्र, नवजात अपत्य मुलगी असल्याचे स्पष्ट झाले.
यानंतर संबंधित भक्त मुलीला घेऊन पुन्हा बागेश्वर धाम येथे गेला. तेथे त्याने कथितरीत्या धीरेंद्र शास्त्री यांच्यासमोर मुलीला ठेवले असता बाबांनी विचारले ‘काय आहे, लाला आहे की लाली आहे,’ तेव्हा त्या भक्तांनी म्हटले ‘तुम्ही मुलगा होईल असे सांगितले होते, मात्र मुलगी झाली,’ असा सवाल केला. त्यानंतर बाबा त्या भक्तावर भडकले आणि वाद झाल्याने त्याला मंडपातून बाहेर काढण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर संबंधित व्यक्तीने बागेश्वर धाममधील कथित दाव्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. ‘बाबा खोटे बोलतात, लोकांची दिशाभूल करतात,’ असे त्याचे मत झाल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. त्यानंतर त्याने संपूर्ण प्रकाराची माहिती अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडे दिली. अशा प्रकारचे दावे करणाऱ्या व्यक्तींकडे मोठ्या संख्येने लोक जात असल्याने या दाव्यांची वैज्ञानिक पद्धतीने पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे हरीश देशमुख यांनी म्हटले आहे.
संबंधित भक्ताने बागेश्वर धाममध्ये जाण्यासाठी आणि कथित ‘पेशीं’साठी मोठा खर्च झाल्याचाही दावा केला आहे. सुरुवातीला 1100 रुपये भरल्यानंतर विविध भेटी आणि पेशींमध्ये मिळून सुमारे 25 हजार रुपये खर्च झाल्याचे त्याने सांगितल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. बागेश्वर धाममध्ये वारंवार पेशी करण्यास सांगितले जात असल्याचा आरोपही संबंधित व्यक्तीने केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित भक्त उत्तर प्रदेशात तक्रार करण्याच्या तयारीत आहे. तेथे तक्रार स्वीकारली गेली नाही, तर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्याचा विचार आहे. तसेच बागेश्वर धाम किंवा धीरेंद्र शास्त्री यांच्याकडून अशाच प्रकारे फसवणूक किंवा दिशाभूल झाल्याचा आरोप असलेल्या अन्य व्यक्तींनी समितीशी संपर्क साधावा. संबंधितांना सोबत घेऊन पोलिसांकडे तक्रार करण्यात येईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री यांनी कथितरीत्या केलेल्या ‘पुत्रयोगा’च्या दाव्यानंतर मुलगा होईल, अशी अपेक्षा असलेल्या भक्ताच्या घरी चौथ्या अपत्याचा जन्म झाला. मात्र, चौथ्यांदाही मुलगी झाल्याने या दाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित भक्ताने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे हरीश देशमुख यांच्याशी संपर्क साधून संपूर्ण माहिती दिली. बागेश्वर धाम येथे पत्नीला कथित ‘प्रेतबाधा’ असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर दिलेल्या चिठ्ठीत ‘पुत्रयोग’ असल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याचे भक्ताने सांगितले. प्रत्यक्षात मुलगी झाल्यानंतर वैज्ञानिक पद्धतीने अशा दाव्यांची पडताळणी होणे गरजेचे असल्याचे अंनिसने म्हटले आहे.