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पुत्रयोगाचा दावा, भक्ताला चौथ्यांदाही मुलगी झाली; बागेश्वर बाबा पुन्हा अडचणीत, कुटुंबाची अंनिसकडे तक्रार

पुत्रयोगाचा दावा केल्यानंतर भक्ताला मुलगी झाल्यानंतर एका भक्ताने बागेश्वर बाबाच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 22, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:58 PM IST
पुत्रयोगाचा दावा, भक्ताला चौथ्यांदाही मुलगी झाली; बागेश्वर बाबा पुन्हा अडचणीत, कुटुंबाची अंनिसकडे तक्रार
Image Credit: bageshwar dham news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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