/गोष्ट इगोवर आल्यावर माणूस काय करु शकतो? नागपुरात घडली अत्यंत धक्कादायक घटना, पोलिसही झाले शॉक

नागपूर क्राईम न्यूज : गोष्ट इगोवर आल्यावर माणूस काय करु शकतो याची प्रचिती देणारी घटना नागरपुरात घडली आहे. नागपुरातील शिवाजीनगर येथील द बॅरेल कॅफेला आग लावून सुमारे 9 लाख रुपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी अंबाझरी पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केलीय. मुख्य आरोपीची ओळख मनमोहन तिवारी असे नाव आहे.त्याच्यासह साथीदार शुभम विश्वकर्मा यालाही पोलिसांनी अटक केली आहे.
कॅफेतील एन्ट्रीवरून कॅफेतील एन्ट्रीवरून झालेला वाद आणि सर्व्हिसबद्दलची नाराजी हे मुख्य कारण असल्याचे बोलल्या जाते . 5 सप्टेंबरच्या रात्री मनमोहन कॅफेमध्ये गेला होता. एन्ट्रीच्या वेळी त्याच्याजवळ असलेले काही सामान आत नेण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. त्यानंतर एन्ट्रीसाठी त्याच्याकडून काही पैसे जमा करून घेण्यात आले. आरोपीच्या म्हणण्यानुसार, त्याने दारू खरेदी केली होती, पण त्याला दारू बनावट वाटली आणि पैसे देऊनही कॅफेमध्ये अपेक्षित सेवा मिळाली नाही. याच गोष्टीवरून तो नाराज झाला होता.दरम्यान कॅफेमधून बाहेर पडल्यानंतर मनमोहनने त्याचा साथीदार शुभमला फोन केला. शुभमला तो जिथे काम करतो त्या हॉटेलमधून घेऊन दोघे कथितरित्या कॅफेत पोहोचले. त्यानंतर मनमोहनने त्याच्या गाडीतून पेट्रोल काढले आणि कथितरित्या कॅफेला आग लावली. घटनेनंतर दोघेही तिथून फरार झाले.
घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी कॅफेमधील CCTV कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासले. नंतर आग लावून बाहेर पडताना आरोपी दिसले . CCTV आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी दोन्ही आरोपींची ओळख पटवून त्यांना ताब्यात घेतले. अंबाझरी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे. पोलीस आगीची संपूर्ण योजना, घटनेतील दोघांची भूमिका आणि घटनेमागील इतर दुव्यांचा तपास करत आहेत. मुख्य आरोपीने अनेक देशांमध्ये मास्टरशेफ म्हणून काम केले होते.