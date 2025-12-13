English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पार्थ पवारांना सरकार वाचवतंय? हायकोर्टाऐवजी शासनाकडे दाद मागता येणार; विधानसभेत विधेयक मंजूर

Pune Koregaon Park Land Deal: झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी पार्थ पवारांना वाचवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत का अशी चर्चा आता रंगली आहे.    

शिवराज यादव | Updated: Dec 13, 2025, 10:05 AM IST
पार्थ पवारांना सरकार वाचवतंय? हायकोर्टाऐवजी शासनाकडे दाद मागता येणार; विधानसभेत विधेयक मंजूर

Pune Koregaon Park Land Deal : झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी पार्थ पवारांना वाचवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत का अशी चर्चा आता रंगली आहे. राज्याच्या मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या निर्णयाविरोधात थेट हायकोर्टात दाद मागण्याऐवजी आता शासन म्हणजे महसूलमंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद करणारे महत्त्वपूर्ण विधेयक विधानसभेत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अडचणीत आलेल्या पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीला वाचविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचा चर्चा सुरु आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पार्थ पवार यांच्या कंपनीला २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस सहनिबंधकांनी बजावली असून या प्रकरणी आता मुद्रांक महानिरीक्षकांनी निर्णय दिल्यावर महसूलमंत्र्यांकडे अपील दाखल करण्याची मुभा मिळाली आगे. ही दुरुस्ती झाली नसती, तर थेट उच्च न्यायालयात अपील करावे लागले असते. 

सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी यासंदर्भात 'झी 24 तास'शी संवाद साधताना म्हटलं की, "याला राजकारण म्हणतात. तो पक्ष गणितात बसत असेल, गणितात हवा असेल त्यावेळी त्याला थोडी ढील द्यायची. विरोधात गेले की ढील कसून घ्यायची. हे सगळे करण्याचे उद्योग असतात. महानिरीक्षकांच्या निर्णयाविरोधात पूर्वी थेट कोर्टात जावं लागायचं. कोर्टात योग्य तो न्याय होईलच. पण कुठे तरी ही एक पायरी आणली आहे, त्यामुळे हे कशासाठी अशी शंका निर्माण होत आहे".

पुढे त्यांनी सांगितलं की, "महत्त्वाची बाब म्हणजे काल जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्यातर्फे ही पूर्ण डील रद्द करण्यासाठी सिव्हिल कोर्टात दाद मागितली आहे. मी स्पष्टपणे खारगे समितीला सिव्हील नाही तर क्रिमिनिल म्हणजेच गुन्हेगारी अँगल आहे. ज्या पद्धतीने एकदा नव्हे तर तीन ते चार वेळा कागदांचा घोटाळा झाला आहे, याच्यात गुन्हेगारी पात्र होते, कोर्टाला सिव्हिल की क्रिमिनल हे ठरवू दे. पण तसं न करता फक्त विक्री डीड रद्द करण्यासाठी कोर्टात गेले. म्हणजे कोर्ट काही निर्णय घेणार नाही. पोलीस चौकशी करतील आणि नंतर हवं तसं बदलून घेता येईल". 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
parth pawarland dealMaharashtra Governmentपार्थ पवारपुणे जमीन प्रकरण

इतर बातम्या

छत्रपती संभाजी महाराजांवरील नाटक YouTube वरुन हटविणार, महार...

नागपूर