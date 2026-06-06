/नागपुरात DRI ची मोठी कारवाई! 2 कोटी 61 लाखांचा 522 किलो गांजा जप्त; महाराष्ट्राला होत होता पुरवठा, सिंडिकेटचा पर्दाफाश

522 KG Ganja seized in Nagpur: नागपुरात महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (Directorate of Revenue Intelligence) मोठी कारवाई केली आहे. अधिकाऱ्यांनी तब्बल 522 किलो गांजा जप्त केला आहे. या गांजाची किंमत 2 कोटी 61 लाख इतकी आहे. तसंच याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. डीआरआयने गोपनीय माहितीच्या आधारे ही कारवाई केली आहे. ओडिशा-मध्य भारत कॉरिडॉरवर ही टोळी कार्यरत होती. महाराष्ट्राला या अमली पदार्थांचा पुरवठा केला जात होता.
महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) मुंबई विभागाच्या नागपूर प्रादेशिक पथकाने, एका आंतरराज्यीय अमली पदार्थ तस्करी सिंडिकेटचा पर्दाफाश केला आहे. यावेळी 2 कोटी 61 लाख रुपये किमतीचा 522 किलो किलो गांजा जप्त केला आहे. डीआरआय अधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्ह्यातील मौदा जवळील मथनी टोल प्लाझा येथे, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 वरून ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमे कडून महाराष्ट्राकडे जाणाऱ्या ट्रकला अडवले असता त्यामध्ये गुप्त कप्प्यात 522 किलो पेक्षाही अधिक गांजा लपवण्यात आला होता.
गोपनीय माहितीवर आधारित करण्यात आलेल्या कारवाईत ओडिशा-मध्य भारत कॉरिडॉरवर कार्यरत असलेल्या आणि महाराष्ट्राला पुरवठा करणाऱ्या आंतरराज्यीय अमली पदार्थ तस्करी नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे.
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बोरामणी शिवारात तब्बल 36 किलो गांजा जप्त करण्यात आला आहे. छत्तीसगड राज्यातील जगदलपूर येथून गांजा बोरामणी मध्ये येताच पोलिसांनी धाड टाकली. सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली. छत्तीसगडमधून गांजा आणणाऱ्या तीन जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. सदर आरोपींना न्यायालयाने 9 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. गांजा पुरवठा करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा सोलापूर ग्रामीण पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.
विठ्ठलवाडी पोलिसांनी अंमली पदार्थविरोधी कारवाई करत उल्हासनगर कॅम्प 4 परिसरातून एका व्यक्तीस गांजासह अटक केली आहे. आरोपीकडून सुमारे 3 किलो 329 ग्रॅम गांजा, मोबाईल फोन व रोख रक्कम असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कॅम्प 4 मधील आदर्शनगर परिसरात संशयित व्यक्ती गांजा विक्रीसाठी आल्याची माहिती पोलिस उप निरीक्षक बंकटस्वामी दराडे यांना मिळाली. ह्या माहितीच्या आधारे पोलीस पथकाने सापळा रचत आरोपीला ताब्यात घेत झडती घेतली असता अंदाजे 3 किलो 300 ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला. तसेच मोबाईल फोन आणि रोख रक्कमही जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत. एक आरोपी फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहे.