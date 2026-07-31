/हॉटेल, कँटीन, शाळेनंतर तुकाराम मुंढेंकडून शिक्षण संस्था लक्ष्य; या शहरातील विद्यापीठ आणि इंजिनिअरींग कॉलेजचे कँटीन सील

महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून एफडीएकडून धडक कारवाई सुरु झाली आहे. जेव्हापासून तुकाराम मुंढे यांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्तपदाची जबाबदारी सांभाळली, तेव्हापासून त्यांनी धडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्त्वात शहरा शहरातील एफडीए अधिकारी तपासणी आणि त्यानंतर कारवाई करत आहेत. अन्न पदार्थांचे दुकानं, उपहारगृह, हॉटेल, बेकरी त्यानंतर मुंबईतील नावाजलेले क्लब आणि शाळांसाठी नियमावलीनंतर आता तुकाराम मुंढे यांचं पुढं लक्ष्य शिक्षण संस्था आहे.
यानुसार अमरावतीमधील संत गाडेबाबा अमरावती विद्यापीठ आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एफडीएने धाड टाकली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांना दिसलं त्यानंतर विद्यापीठ आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील कँटीन सील करण्याची वेळ आली आहे. अधिकाऱ्यांना कँटीनमध्ये प्रचंड अस्वच्छता दिसून आली. एवढंच नाहीतर अधिकृत परवानाशिवाय हे कँटीन चालवण्यात येत असल्याचे समोर आलंय.
त्यामुळे संत गाडेबाबा अमरावती विद्यापीठ आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील हे कँटीन पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि विनापरवाना चालवत असल्याचे समोर आल्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यात आली. या विद्यापीठातील दोन्ही कँटीनला सील करण्यात आलंय. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलसचिव आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला एफडीएकडून या संदर्भात एक पत्रही पाठवण्यात आलंय.