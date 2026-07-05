/शिंदे गटाकडून 20 कोटींची ऑफर? संजय राऊतांच्या दाव्यानंतर धीरज लिंगाडेंची पहिली प्रतिक्रिया

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून अजून एका आमदाराला संपर्क करण्यात आला आहे, असा खळबळजनक दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. त्यांनी दावा केला आहे की, शिंदे गटाकडून काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडे यांना 20 कोटींची ऑफर देण्यात आली आहे. संजय राऊतांच्या या दाव्यानंतर धीरज लिंगाडे यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊ स्पष्टीकरण दिलं आहे.
धीरज लिंगाडे यांनी संजय राऊतांच्या दावा फेटाळून लावला आहे. ते म्हणाले की, मलाही आज सकाळी कळालं, मला प्रसारमाध्यामांनी सांगितलं. संजय राऊत हेदेखील महाविकास आघाडीचे नेते आहेत, त्यांनी एकदम वक्तव्य कसं केलं, याचं मला आश्चर्य वाटलं. पण हे साफ खोटं आहे, अशी कुठलीही ऑफर मला नाही, माझ्या संदर्भात केलेला दावा खोटा आहे. मला कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून कुठलीही ऑफर आली नाही. मी कुठल्याही रुग्णालयात भरती झालेलो नाही.
भाजप आमदार पंकज भोयर यांनी संजय राऊतांच्या दाव्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीबद्दल संजय राऊत यांनी अशाप्रकारे वक्तव्य करणे योग्य नाही. त्यांच्या याच वक्तव्यांमुळे त्यांच्या पक्षातील लोक त्यांना सोडून जात आहेत.
संजय राऊत काय म्हणाले की, माझ्या कानावर आले आहे की, लिंगाडे नावाचे आमदार आहेत त्यांना 20 कोटींची ऑफर आली आहे. काल परवाची गोष्ट आहे. या आमदाराला ऑफर देण्यात आली आहे. तो आमचा आमदार नाही. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु आहे. चर्चा सुरू असतात, अमुक माणसाला ऑफर देण्यात आली आहे. त्यांना शिंदे गटाकडून 20 कोटी रुपयांची ऑफर आणि आगामी निवडणुकीत आमदारकी देण्याचे आश्वासन देण्यात आलं आहे.