Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Dec 9, 2025, 09:31 AM IST
शिंदेंचे आमदार नाराज! देवगिरीवरील बैठकीत घेतलं 'त्या' नेत्याचं नाव; 'या' 9 मतदारसंघांचा उल्लेख, बंद दाराआड काय घडलं?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देवगिरीवरील बैठकीत शिवेसना आमदारांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली. भाजपकडून सत्तेचा वापर करत कार्यकर्ते फोडण्याचे काम आतल्या आत सुरू असल्याची तक्रार यावेळी एकनाथ शिंदेंकडे करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर ऑपरेशन लोटस अद्यापही सुरु असल्याची तक्रार आमदारांनी केल्याची खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे. 

मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यात बंद दाराआड झालेल्या चर्चेनंतर शिवसेनेच्या बैठकीत नाराजीचा सूर उमटला असल्याची माहिती आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या देवगिरीवरील बैठकीत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचा उल्लेख करत शिवसेना आमदारांनी नाराजी जाहीर केली. 

शिवसेना पक्षश्रेष्ठीवरील टीका आम्ही मान्य करून घेणार नाही असा काही मंत्री आणि आमदारांचा सूर आहे. शिवसेनेचे मंत्री आणि आमदार प्रामुख्याने नाराज आहेत.  भाजपकडून सत्तेचा वापर करत कार्यकर्ते फोडण्याचे काम आतल्या आत सुरू असल्याची तक्रार एकनाथ शिंदेंकडे करण्यात आली. 

सिंधुदुर्ग, मालवण, रायगड, जळगाव, अंबरनाथ, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, पालघर इथे अजूनही ऑपरेशन लोटस सुरूच असल्याची आमदारांची तक्रार असल्याची खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे. 

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना आमदारांनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याविरोधात आपली नाराजी याआधी जाहीर केली होती. नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकीत आपल्या पक्षाचे उमेदवार आणि पदाधिकारी फोडत असल्याने नाराज नेत्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणं टाळलं होतं. तसंच राज्यात ऑपरेशन लोटस सुरु असल्याची तक्रार एकनाथ शिंदेंकडे केली होती. यानंतर दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांच्या पक्षातील नेते, कार्यकर्ते यांना प्रवेश द्यायचा नाही आणि महायुतीचा धर्म पाळायचा असा निर्णय घेतला होता. मात्र अद्यापही ही नाराजी कायम असल्याचं दिसत आहे. 

महायुतीच्या जागावाटपाचा मुहूर्त ठरला

हिवाळी अधिवेशनानंतरच मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी जागावाटप होणार आहे. अधिवेशन समाप्तीनंतर शिवसेना आणि भाजपत जागांबाबत चर्चा होणार आहे. मुंबईत भाजप आणि शिवसेना एकत्र लढणार आहे. तर राष्ट्रवादीला मात्र सोबत न घेण्यावर भाजपा ठाम आहे. दोन्ही पक्षांकडून प्रत्येकी 2 असे एकूण चार नेते वाटाघाटीत सहभागी होणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
eknath shinderavindra chavanShivsenaBJPएकनाथ शिंदे

