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राज्य दुष्काळाच्या छायेत! वृद्ध शेतकरी रांगेत उभे अन् बँक कर्मचारी बर्थ-डे सेलिब्रेशनमध्ये गुंग; असंवेदनशीलतेचा कळस

एकीकडे वृद्ध शेतकरी व ग्राहक ताटकळत असताना. दुसरीकडे बँक अधिकारी व कर्मचारी बर्थडे सेलिब्रेशन करत आहेत. रांगेतील ग्राहकाने वाढदिवसा साजरा करतानाचा व्हिडिओ केला कॅमेरात कैद

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 13, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 11:59 AM IST
राज्य दुष्काळाच्या छायेत! वृद्ध शेतकरी रांगेत उभे अन् बँक कर्मचारी बर्थ-डे सेलिब्रेशनमध्ये गुंग; असंवेदनशीलतेचा कळस
Image Credit: Elderly farmers standing in queues and bank employees busy in birthday celebrations

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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