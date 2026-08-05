/Explained: नागपूरची ओळख असलेली झणझणीत सावजी चिकनचा जन्म कसा झाला?

नागपूर आणि सावजी चिकन हे समीकरण आहे. नागपूरची ओळख असलेली झणझणीत सावजी चिकन किंवा मटण खाण्यासाठी आजही खवय्ये आतुर असतात. पण सावजीबद्दल अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे सावजी प्रेमींपासून हॉटेल व्यवसायिक नाराज झाले आहेत. पण तुम्हाला माहितीये का या सावजीचा जन्म कसा झाला.
सावजी केवळ एक खाद्य संस्कती नाहीय ती नागपूरची ओळख आणि सोबत एका समाजाचे नेतृत्व करते. सावजीचा जन्म नागपुरात झाला आणि त्याचा एक रंजक इतिहास आहे. विदर्भातील लोक असो किंवा नागपूरकर उमरेड म्हटलं की, त्यांच्या मुखी पटकन सावजी उमरेड असं येतं. कारण उमरेड हे शहर महाराष्ट्रातच नव्हे तर अख्खा भारतात सावजी भोजनालयासाठी ओळखलं जातं. इथे कानाकोपऱ्यात गल्ली बोळ्यात सावजी पदार्थाची खानावळ आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील हलबा म्हणजेच कोष्टी लोकांच्या हाताने बनवलेले चिकन - मटन इतर सावजी मसाल्याचे पदार्थ प्रसिद्ध झालेत. कोष्टी लोकांचं मूळ नाव हे हलबा असं आहे. यामागे एक इतिहास आहे अनेक वर्षांपूर्वी हलबा म्हणजे आदिवासी समाज हा छत्तीसगडमधील बस्तरावरून गोंड राजाच्या राज्यात आले. इतिहासात असं सांगण्यात आलंय की, गोंडवन जे आजचे नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया या जिल्ह्यामध्ये गोंड राजा बख्त बुलंद शहा आणि त्यांचे पुत्र चांद शहा यांच्या शरणात आलंय होतं. त्यानंतर हा समाज भोसले राज्याच्या काळापर्यंत गोंडवनात म्हणजे तेव्हाच्या 'भोसले' राजाच्या राज्यात पुनर्वसित झाला होता.
पुढे हा समाज कामात इतका तरबेज झाला की, नंतर त्यांनी हातमांग म्हणजे हाताच्या साह्याने ‘मांगठा’ या यंत्रावर धोतर विणकाम करण्यास सुरु केली. या व्यवसायात त्यांना एवढं यश आले की नंतरच्या काळात हा समाज अत्यंत श्रीमंत झाला असं सांगितलं जातं. मग विदर्भातील ‘हांडी बाजार’ म्हणजे धोतर जोडीचा व्यापार नावारूपाला आला. त्यानंतर त्यांनी नंतर ‘सावकारीच्या’ व्यवसाय करायला सुरुवात केली. मग त्यांनी लोकांना आर्थिक मदत म्हणून व्याजाने पैसे देण्यास सुरुवात केली. म्हणून या लोकांना मानाने ‘साव’ म्हणायला लागले. याच ‘साव’ वरुन ‘सावजी’ आणि त्यातूनच ‘कोष्टी’ आणि ‘कोष्टी’चे ‘सावजी’ असं म्हटलं गेलं.
नागपूरचा इतिहास पाहता इथे पूर्वीच्या काळात मोठ्या संख्येने मिल्स होते. या मिल्समध्ये काम करण्यासाठी अनेक राज्यातून कामगार रोजगारासाठी येत होते. या मिल्समध्ये काम करण्यासाठी जवळ असलेल्या मध्य प्रदेशातून हलबा समाजातील लोक आलीत. सुट्टीच्या दिवशी ही लोक एकत्र जेवायची आणि मग त्यांच्यामध्ये पैज लागायची की, काय बनवायचं. त्यातूनच सावजी मटण उदयास आलं. पुढे जाऊ हा पदार्थ हळूहळू नागपुरात सर्वत्र पसरला.
पण कालांतराने नागपूरातील मिल्स बंद पडल्या आणि यातून प्रश्न निर्माण झाला त्यांच्या पोटापाण्याचा. आता पुढे काय करायचं आतून त्यांनी घराघरातून सावजी खानावळ सुरु केली. या झणझणीत मटनानुळे या खानावळी चर्चेत आल्यात. त्यानंतर गोळीबार चौकात पहिली सावजी हॉटेल सुरू झालं आणि बघता बघता या सावजी हॉटेलच्या टेस्टनी नागपूरकरांसोबत भारताला वेड लावलं.
साहित्य -
मटण ५०० ग्रॅम, तेल जास्त लागतं, हळद चिमूटभर, कांदे चिरलेले २ मोठे,आलं १ १/२ इंच, लसूण पाकळ्या ८ ते १०, कोथिंबीर भरपूर, सावजी मसाल्याचे साहित्य, धने ४ मोठे चमचे, जिरे २ मोठा चमचा, लाल सुक्या मिरच्या, दालचिनी १ इंच कांडी, तेजपान 2 मोठे, लवंग ५ ते ६, काळीमिरी १२ ते १५, हिरवी वेलची ३, ज्वारीचं पीठ २ मोठे चमचे, फोडणीसाठी तेल, मीठ स्वादानुसार, लाल तिखट १ मोठा चमचा आणि पाणी
सर्व प्रथम मटण स्वच्छ धुवून त्याला हळद, तिखट, जिरा आणि धने पावडर पावून काही वेळ ठेवून द्या.
आता सावजी मसाला बनवून घ्या त्यासाठी लाल सुख्या मिरच्या , धने , जिरे , लवंग , काळीमिरी , तेजपान , दालचिनी ,हिरवी वेलची सर्व खरपूस तव्यावर भाजून घ्या. त्यानंतर त्यात ज्वारीचं पीठ घालून थोडं भाजा. आता हे थोडं थंड झाल्यानंतर ते मिक्समधून काढून घ्या.
आता कांदे लांब पातळ कापून ते तेल्यामध्ये चांगला ब्राऊन होईपर्यंत भाजा. त्यात जरा लसूण व आलं एकत्र तव्यावर तेल घालून भाजून घ्या. कांदा भाजून झाल्यानंतर गॅसवर सुकं खोबरं भाजा किंवा छोटे तुकडे करुन कढईत तेल घालून लालसर भाजा. हा हे सगळं थंड झाल्यानंतर वाटण करुन घ्या.
आता वाटलेला मसाला गाळून घ्या किंवा मसलीन फडक्यात बांधून घट्ट पिळून घ्या सावजी मसाला तयार होतो. आता कढईत तेल तापवून घ्या त्यात सावजी मसाला घालून तेल सुटतेपर्यंत भाजून घ्या. मग त्यात आलं लसून पेस्ट घाला. आता यात मसाले लावलेले मटण किंवा चिकन टाका. स्वादानुसार मीठ, लाल तिखट घाला. ५ ते ६ मिनिटे तोपर्यंत होऊ द्या. त्यानंतर गरम पाणी घातून मटण किंवा चिकन शिजवून घ्या तुम्हाला हवा तसा रस्सा ठेवा. विदर्भात सावजी रस्सा हा साधारण पातळ आणि तर्री वाला म्हणजे चिकनवर तेल तरंगत. तर्री ही सावजीची ओळख आहे. आता गरमागरम सावजी मटण किंवा चिकन ज्वारी किंवा बाजरीच्या भाकरीसोबत खा.
(रेसिपी : नेहा चौधरी)