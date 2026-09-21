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Explained: तिसऱ्या-चौथ्या मुंबईनंतर 'नवीन नागपूर'ची घोषणा; 2 हजार एकरांवरील हा मेगा प्रोजेक्ट आहे तरी काय? फडणवीसांनी लोकेशनही सांगितलं

नवीन नागपूरबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. तसंच, उद्योजकांनाही त्यांनी अवाहन केलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 21, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:49 AM IST
Explained: तिसऱ्या-चौथ्या मुंबईनंतर 'नवीन नागपूर'ची घोषणा; 2 हजार एकरांवरील हा मेगा प्रोजेक्ट आहे तरी काय? फडणवीसांनी लोकेशनही सांगितलं
Image Credit: New Nagpur Township

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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