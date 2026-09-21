Explained: तिसऱ्या-चौथ्या मुंबईनंतर 'नवीन नागपूर'ची घोषणा; 2 हजार एकरांवरील हा मेगा प्रोजेक्ट आहे तरी काय? फडणवीसांनी लोकेशनही सांगितलं

महाराष्ट्रात वेगाने पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. अनेक नवीन प्रकल्पांच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले असून ते सेवेत दाखल झाले आहेत. तर काही प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. मुंबई आणि नवी मुंबईतील वाढती लोकसंख्या आणि भार पाहता तिसऱ्या आणि चौथ्या मुंबईची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर नवीन नागपूरदेखील वसवण्यात येत आहे. नागपूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. नवीन नागपूर जवळपास दोन हजार एकरांवर उभारण्यात येणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय की, समृद्धी महामार्गालगत नवीन नागपूर उभारतोय. जवळपास दोन हजार एकरावर नवीन नागपूर उभारणार असून जे पूर्णपणे रोजगार केंद्रित असेल आणि युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करेल.
ते पुढे म्हणाले, मुंबई तीन आणि चारमध्ये गुंतवणूक केलीच पाहिजे. मात्र छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर या ठिकाणी जर गुंतवणूक केली नाही तर काही ना काही तरी तुम्ही मिस केलं असा त्याचा अर्थ होईल. नवीन नागपूर सुद्धा आम्ही तयार करत आहे आणि तिथे वेगळी इकोसिस्टीमसुद्धा निर्माण करत आहे. देशातील आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठिकाणी तयार केले जाणार आहे. आधुनिक आणि या ठिकाणी मुंबईच्या गुंतवणूकदारांनी आलंच पाहिजे अशी आम्ही इकोसिस्टम तयार करत आहे. देशातील सर्वात मोठी सोलर मॉडेल इकोसिस्टीम हे नागपूर तयार होत आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
नवीन नागपूर हे सुमारे 2,000 एकर जागेवर व्यावसायिक केंद्र म्हणून विकसित केले जात आहे. न्यू नागपूरमध्ये अत्यंत आधुनिक पायाभूत सुविधा असतील. उदाहरणार्थ, गिफ्ट सिटीमध्ये ज्याप्रमाणे सर्व सेवा-सुविधा बोगद्यांमधून नेल्या जातात, तशाच प्रकारची पायाभूत सुविधा न्यू नागपूरमध्ये निर्माण केली जात आहे. जीसीसी, प्रगत उत्पादन किंवा स्मार्ट उद्योग असोत, सरकार त्या सर्वांसाठी आवश्यक ती संपूर्ण परिसंस्था तयार करत आहे. न्यू नागपूर प्रकल्पासाठी 50 टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण होईल. त्यानंतर पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
नवीन नागपूरला मुंबईतील बीकेसीसारखा व्यावसायिक दर्जा देण्याचा प्रयत्न करणार. यावेळी अत्याधुनिक पायाभूत व डिजीटल सुविधा असणार आहेत. समृद्धी महामार्गाशी थेट व सुलभ संपर्क करता येणार आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
नागपूरसाठी तिसरा रिंग रोड तयार केला जाणार आहे. नागपुरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. नागपूर हे गुंतवणुकीचे केंद्र बनत असून त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहे. आम्ही नवीन नागपूरची संकल्पना मांडली असून येणाऱ्या काळात आधुनिक नागपूर शहर निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. देशातील आधुनिक मानकांचे क्रीडा केंद्र नागपुरात उभारले जात आहे, असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
नागपूर शहरात आतापर्यंत 35 उड्डाणपूल झाले आहेत. तर आणखी 15 प्रस्तावित आहेत. पूर्वी इंदोरा ते दिघोरी हा प्रवास जणू शर्यत लावून करावा लागत होता. 50 मिनिटांहून अधिक वेळ लागणारा हा प्रवास आता अवघ्या 12 मिनिटांवर आला आहे. या उड्डाणपुलामुळे नागरिकांचा वेळ आणि इंधनाची बचत होणार आहे. वेगवेगळ्या मार्गिका उपलब्ध करून दिल्यामुळे मधल्या ठिकाणी जाणेही सोपे होणार आहे. हा उड्डाणपूल इंजिनिअरिंगचा एक नवा नमुना आहे.
मुंबई पुढच्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात बदललेली असेल. कोस्टल रोड पूर्ण झाल्यावर बांद्रा वर्सोवाचा 2018 पर्यंत पूर्ण झाला पाहिजे. नॉर्थ कोस्टल रोड जो आहे जो वर्सोवा ते भाईंदर पर्यंत जात आहे. मार्च 2019 पर्यंत त्याला कुठल्याही परिस्थितीत पूर्ण करायचे आहे. सात टक्के ट्राफिक हे वेस्टर्न एक्सप्रेस वर आहे. वर्सोवा ते भाईंदर हा ट्राफिक सिग्नल मुक्त असा रस्ता तयार होत आहे. त्यामुळे मुंबईचे जीवन पूर्णपणे बदलून जाईल. ठाणे ते बोरिवली पर्यंतचे ईस्ट वे कनेक्टिव्हिटी आहे. आज दीड तास लागतो हा ट्विंन टनल बनल्यावर पंधरा ते सतरा मिनिटात ठाणे- बोरिवली जाता येईल. तीन-चार वर्षात हे काम पूर्णपणे झालं असेल, असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.