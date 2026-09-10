Explainer : महाराष्ट्रातील 'या' शहरात पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी साजरा होता अनोखा 'मारबत उत्सव', काळी - पिवळी मारबतची कहाणी आणि काय आहे तान्हा पोळा?

Nagpur Marbat Festival 2026 : महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा साथीदार असलेला बैल यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी पोळा सण साजरा करण्यात येतो. याच पोळाच्या दुसऱ्या दिवशी अर्थात तान्हा पोळ्याला विदर्भातील नागपुरात फक्त या एकाच शहरात अनोखी परंपरा म्हणा किंवा उत्सव म्हणा साजरा करण्यात येतो. या शहरात काळी आणि पिवळी मारबतची सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य करणाऱ्या बडग्याची मिरवणूक काढण्याची अनेक वर्षांची परंपरा आहे. अख्खा देशात ही परंपरा फक्त आणि फक्त नागपुरातच साजरी करण्यात येते.
'सगळं अशुभ,अमंगळ... घेऊन जा ऽऽ गे मारबत ऽऽऽ!' या आरोळ्यांनी नागपूर शहर शुक्रवारी 11 सप्टेंबर 2026 ला दुमदुमणार आहे. तान्हा पोळ्याला जुन्या नागपुरातील महाल - इतवारी भागात ही परंपरा आजही मोठ्या आनंदाने आणि उत्साहाने साजरी केली जाते. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की नागपुरातील हा मारबत उत्सव गणेशोत्सवापेक्षाही जुना आहे.
शहरात निघणारी या मिरवणुकीत एक काळी आणि पिवळी मारबत असते. पिवळी मारबत ही 1885 साली, नागपूरच्या जगन्नाथ बुधवारी परिसरातील तेली समाजातील बांधवांची मानली जाते. त्यांनी लोकांच्या रक्षणासाठी तिची स्थापना केली. या मारबतची तान्हा पोळ्याला मिरवणूक काढण्यात येत आणि नंतर त्यांचे दहन करण्यात येतं.
काळी मारबत ही भोसले राजघराण्यातील बाकाबाई यांनी इंग्रजांशी हातमिळवणी केल्याच्या विरोधात काळी मारबत स्थापन करण्यात आली. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, या काळ्या मारतबचा उल्लेख महाभारताही आढळतो.
परंपरेनुसार पोळ्या सणाच्या चार दिवसांपूर्वी पिवळी आणि काळी मारबत यांची स्थापना केली जाते. या चार दिवसात तिची पूजा करण्यासाठी नागपूर गर्दी करत असतात. काळी मारबत ही दुर्जनांचे प्रतीक तर, पिवळी मारबत देवीचे रूप आहे, अशी नागपूकरांची मान्यता आहे.
तान्हा पोळ्याला मिरवणुकीत काळी आणि पिवळी मारबत यांच्यासह बडगेदेखील शहरात फिरवले जातात. या परंपरेमागील मूळ उद्देश म्हणजे समाजातील वाईट रूढी, अंधश्रद्धा, आणि अनिष्ट प्रथांचे प्रतीक, ज्यांचे दहन करून समाजात चांगल्या विचारांचे स्वागत करणे. म्हणजे मारबत म्हणजे नकारात्मक गोष्टींचे दहन करुन सकारात्मक गोष्टींचे स्वागत करणे.
काळी मारबत ही कृष्णाच्या वधासाठी आलेल्या पुतना मावशीचे प्रतीक असल्याचे काही जुने नागपूरकर सांगतात. तर पिवळी मारबत ही लोकांचे रक्षण करणारी देवी अशी तिची ओळख आहे.
मारबत उत्सवासोबत विदर्भात तान्हा पोळा साजरा करण्याची परंपरा आहे. तान्हा पोळा हा सण महाराष्ट्रातील काही ठराविक भागातच साजरा होता. या सणाला शेकडो वर्षांची मोठी परंपरा असून तान्हा पोळा हा सण विदर्भात बैलपोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी लहान मुलं साजरे करतात. पूर्व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिशय वेगळ्या पद्धतीनं पोळ्याचा सण साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे विदर्भ वगळता कुठेच हा पोळा साजरा केला जात नाही.
हा सण 1789 मध्ये दुसरे श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोंसले यांनी सुरू केला. लहान बालगोपालांना बैलाचे महत्व कळावे या मागील या सणाचा उदेश आहे. यासाठी श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोंसले यांनी लाकडी बैल तयार करून मागविले आणि सर्व लहान मुलांना ते वाटले. जिवंत बैलाप्रमाणे त्या बैलांना सजवून आंब्याचे तोरण लावून त्याला जिलेबी, फळं, आता चॉकलेट, बिस्कीट पुडे, अशा विविध वस्तूंनी तयार केलेले तोरण बांधून त्यामध्ये मुलांना उभे करून बैलांची पूजा करणे ही परंपरा सुरु केली जी आजही तेवढ्याच उत्साहाने साजरी करण्यात येते.
राजे मुधोजी महाराज भोंसले यांच्या वाड्यात आजही सर्वात मोठा लाकडी बैल तुम्हाला पाहिला मिळणार आहे. मुधोजीराजे यांच्या निवासस्थानी, सीनियर भोसला पॅलेस, महाल, नागपूर इथे हा बैल तुम्हाला पाहिला मिळले. या लाकडी बैलांची उंची आठ फूट लांबी सहा फूट असून या बैलांच्या पायात चांदीचा तोडा देखील घातला आहे.
या दिवशी लहान मुले आपआपल्या लाकडी बैलाला अगदी मोठ्या बैलासारखे सजवतात. त्यानंतर एखाद्या जवळच्या मंदिरात किंवा मैदानावर हा तान्हा पोळा भरवला जातो. फुगे, तोरण, पताका लावुन मैदानात हा तान्हा पोळा भरवला जातो. मुलांना काकडी आणि खोबऱ्याचा प्रसाद देऊन पोळा फुटला असे जाहीर केलं जातं. त्यानंतर ही मुलं आपला बैल घेऊन परिसरातील घरामध्ये घेऊन जातात. इथे प्रत्येक घरात त्या बैलाची पूजा करतात आणि त्यांना काहीतरी गोड खाऊ आणि पैसे देतात.