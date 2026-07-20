समृद्धी महामार्गावर मृत्यूचा थरार! 'ती' भेट ठरली अखेरची, संपूर्ण कुटुंबच अपघातात ठार

वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील समृद्धी महामार्गावर सोमवारी पहाटे झालेल्या भीषण अपघातात सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला. विरुळ शिवारातील चॅनेज क्रमांक 79/800 येथे उभ्या असलेल्या कारला भरधाव आयशर ट्रकने मागून जोरदार धडक दिल्याने हा भीषण अपघात घडला.
मृतांमध्ये वर्धा जिल्ह्यातील सालोड-हिरापूर येथील एका कुटुंबातील तिघांसह कारमधील चार जणांचा समावेश आहे. तसेच आयशर ट्रकचा चालक आणि क्लिनर यांचाही मृत्यू झाला आहे. अपघातानंतर ट्रकला आग लागल्याने घटनास्थळी काही काळ भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार टिपले कुटुंबातील तिघे जण या अपघातात ठार झाले आहे. राजेश टिपले, पत्नी सुष्मा टिपले आणि कन्या जान्हवी टिपले अशी मृतकांची नावे आहेत. हे कुटुंब पुणे येथे शिकणाऱ्या तन्वी या दुसऱ्या मुलीला सोडायला गेले होते. मुलीला सोडून परत येत असताना अपघात घडला.
राजेश टिपले यांच्या जान्हवी आणि तन्वी दोन जुळ्या मुली आहेत. त्यापैकी तन्वी या मुलीला पुण्यातील Msc अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाल्याने कुटुंबातील सदस्य तिला सोडण्यासाठी पुण्याला गेले होते. प्रवेशाची औपचारिकता पूर्ण करून तन्वीचा निरोप घेत जान्हवी आणि आई वडील हे कुटुंब वर्ध्याकडे परत निघाले होते. मात्र, समृद्धी महामार्गावर वीरूळ इंटरचेंजजवळ त्यांच्यावर काळाने घाला घातला. एका क्षणात आनंदाचे वातावरण दुःखात बदलले.
राजेश टिपले यांचं कपड्यांचे दुकान होते. तर, जान्हवी Bsc झाली होती. सुषमा टिपले या शिवणकाम करायचे. दाम्पत्यांना दोनच मुली होत्या. दोघी मुलींना चांगलं शिकवून स्वतःच्या पायावर उभे करण्याची त्यांचं स्वप्न होतं. मात्र त्यांच्या कुटुंबावर काळाने घाला घातला. पुण्यातील मुलीसाठी हा अखेरचा निरोप या कुटुंबासाठी ठरला आहे. या घटनेने सालोड गावात मोठी हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
भीषण अपघातात ट्रक चालक संजय कुमार (वय 30) आणि क्लिनर समरजित पाल (वय 24, दोघेही उत्तर प्रदेश) यांचा मृत्यू झाला. तर कारमधील जानवी राजेश टिपले (वय 21), सुषमा राजेश टिपले, राजेश आनंदराव टिपले आणि अंकुश राऊत (सर्व रा. सालोड-हिरापूर, जि. वर्धा) यांचा जागीच मृत्यू झाला. आग लागल्यानंतर अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली आहे.