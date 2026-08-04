/तुकाराम मुंढेंना शेफ विष्णू मनोहर यांनी सुनावलं! विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना मुंढेंनी केलेलं विधान वादाच्या केंद्रस्थानी

मे महिन्यामध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची धुरा संभळल्यापासून चर्चेत असलेले धडाकेबाज आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे चांगलेच चर्चेत आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी सुरु झालेलं धाडसत्र, भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांविरुद्ध घेतलेली कठोर भूमिका यामुळे मुंढेंचं कौतुक होताना दिसत आहे. अगदी एक्सपायरी डेट उलटून गेलेल्या औषधांपासूनच ते बनावट सौंदर्यप्रसाधनांपर्यंत आणि हायकोर्टाच्य कॅन्टीनवरील छाप्यापासून शाळांसाठी सूचना जारी करण्यापर्यंत मुंढेंनी कामाचा धडका लावला आहे. असं असतानाच एका जारी कार्यक्रमात केलेल्या विधानामुळे धडाकेबाज मुंढेंनाच धक्का बसतो की काय अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे. नेमकं ते काय म्हणालेत आणि हा वाद काय ते पाहूयात...
1 ऑगस्ट रोजी अमरावतीमध्ये 'संवाद तरुणाईशी' या विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं. या कार्यक्रमात उपस्थित तरुणांशी संवाद साधताना तुकाराम मुंढेंनी, "नागपूरचं सावजी खाल्लं तर एक महिना हॉस्पिटलमध्ये जावं लागेल अशी परिस्थिती आहे," असं वक्तव्य केलं. यावरून आता नवा वादाला तोंड फुटलं आहे.
सावजीबद्दल गैर समाज पसरवला जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. "सावजी बनवण्याची खास पारंपारिक पद्धत आहे. तशा पद्धतीने बनवून खाल्लं तर तुम्ही त्याच्या प्रेमात पडाल," अशी प्रतिक्रिया प्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर यांनी दिली आहे. "मात्र आजकाल जास्त तेल आणि तिखट टाकलं म्हणजे सावजी होतं, अशा पद्धतीचं सोशल मीडियावर गैरसमज पसरवला जात आहे," असं विष्णू मनोहर म्हणाले.
सावजी हा अतिशय तिखट आणि मसालेदार पदार्थ खूप प्रसिद्ध आहेत. नागपुरात 'सावजी मटण', 'सावजी चिकन' प्रसिद्ध आहे. तसेच उपराजधानीच्या शहरामध्ये छोट्या 'सावजी खानावळी' किंवा 'सावजी हॉटेल' असून तिथे हे पदार्थ मिळतात. सावजीची चव इतकी तीव्र असते की नागपूरला 'सावजीनगरी' असेही म्हटले जाते. मसाले भाजून, उकळून आणि पाटा-वरवंट्यावर वाटून बनवले जातात, त्यामुळे काळसर, जाड रस्सा तयार होतो. यालाच सावजी असं म्हणतात.
मुंढे यांनी हल्ली सावजी बनवताना कशाप्रकारे भेसळ होते या अर्थाने विधान केल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र नागपूरची ओळख असलेल्या या पदार्थाबद्दल मुंढेंनी केलेल्या विधानावरुन नागपुरचे लोक दुखावल्याचं सोशल मीडियावरुन दिसत आहे. नागपुरच्या खाद्यसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेल्या सावजीसंदर्भात मुंढेंनी केलेलं विधान हे केवळ एक उदाहरण असल्याचंही अनेकांनी मुंढेंच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ न करण्याचं आवाहन करत म्हटलंय.