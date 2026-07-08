/उंदीर मेलेला असतानाही बनवली जात होती मिठाई, तुकाराम मुंढेंनी दिला दणका! प्रसिद्ध स्वीट्सचा परवानाच थेट रद्द

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून राज्यभरात कारवाई केली जात असून, अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाची राज्यभरात धडक कारवाई करण्यात आली असून 16 हॉटेलांची तपासणी केली असून दोन परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. यामध्ये नागपूर 'श्री हिरा स्वीट्स'चाही समावेश आहे. तसंच धुळे येथील 'हॉटेल पाटीलवाडा'वर कारवाई करण्यात आली आहे.
नागपूरमधील 'श्री हिरा स्वीट्स'चा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. तपासणीदरम्यान आतमध्ये मेलेला उंदीर आढळून आला. धक्कादायक म्हणजे मेलेला उंदीर आढळूनही अन्न उत्पादन सुरू होतं. त्यामुळे निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती एफडीएकडून देण्यात आली आहे.
तसंच धुळे येथील 'हॉटेल पाटीलवाडा' हे विनापरवाना सुरू असल्याचे आढळल्याने त्याचा परवाना निलंबित करण्यात आला असल्याचं एफडीएकडून सांगण्यात आलं आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील 'के. रुस्तम अँड कंपनी' येथे तपासणीदरम्यान स्वच्छतेच्या गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. तिथे उंदीर व घरगुती मांजरांचा वावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. तसंच कोल्ड चेनमध्ये व्यत्यय आणि मुदतबाह्य उत्पादने आढळल्याने परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने 7 जुलै रोजी राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवत हॉटेल, रेस्तराँ आणि ढाब्यांवर धडक कारवाई केली. राज्यभर 16 हॉटेल, रेस्तराँ, ढाब्यांची तपासणी करण्यात आली. 10 आस्थापनांना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली.
प्रतिबंधित अन्नपदार्थांवरील कारवाईत 1 लाख 60 हजार 496 रुपयांचा पान मसाला, गुटखा व इतर प्रतिबंधित साठा जप्त करण्यात आला. प्रतिबंधित अन्नपदार्थ विक्री, वितरण आणि वाहतुकीप्रकरणी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली.
दूध व दुग्धजन्य पदार्थांवरील कारवाईत राज्यभरातील 5 आस्थापनांवर धाडी टाकून सुमारे 16,984 किलो संशयित साठा जप्त करण्यात आला. जप्त मालाची किंमत 7 लाख 51 हजार 440 रुपये आहे.