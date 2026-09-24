/अनंत चतुर्दशीला गणरायाचे विसर्जन, पण महाराष्ट्रातील या शहरात पितृपक्षात होते गणपतीची स्थापना

गणेश चतुर्थीला यंदा 14 सप्टेंबरला गणेशाचे आगमन झाले. गेल्या १२ दिवसांपासून बाप्पा आपल्यासोबत आहे. आता अनंत चतुर्दशीला गणेशाचे विसर्जन करण्यात येतं. त्यानंतर माघी गणेशोत्सव काही ठिकाणी साजरी करण्यात येतो. आता माघी गणेशोत्सव हा नवीन वर्षांत गणेश जयंती माघ महिन्यात 10 फेब्रुवारी 2027 ला असणार आहे. तेव्हा गणपतीची स्थापना करुन पूजा केली जाते. अनंत चतुर्दशीनंतर भाद्रपद महिन्यात पितृपक्ष महिन्याला सुरुवात होते. पितृपक्षात शुभ काम करु नये असं धर्मशास्त्रात सांगण्यात आलंय. पण तुम्हा जाणून आश्चर्य वाटले महाराष्ट्रातील विदर्भातील नागपूर शहरात पितृपक्षात गणपतीची स्थापना करुन पूजा केली जाते. काय आहे ही परंपरा आणि कोणी सुरु केली पाहूयात.
नागपुरातील ही परंपरा 239 वर्ष जुनी असून आजही ती पाळली जाते. हा गणपती नागपुरातील भोसले यांच्या वाड्यामध्ये स्थापन होते आणि त्याला हडपक्या किंवा मस्कऱ्या गणपती नावाने प्रसिद्ध आहे. विदर्भातील 'हाडपक' गणेशोत्सव आजही मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.
शूर लढवय्ये सरकार समशेर बहाद्दूर श्रीमंत राजे खंडोजी महाराज भोसले (उर्फ चिमणाबापू) हे त्या काळात अन्याया विरोधात लढा देत होते. जेव्हा ते बंगालच्या स्वारीवर होते तेव्हा घरात गणपती विराजमान होता. बंगालवर विजय मिळवून येईपर्यंत वाड्यातील कुळाचारी गणपतीचं विसर्जन करण्यात आलं होतं. पण राजे बंगालवर विजय मिळवून आले त्याचा आनंद साजरा करायचा होता. अशात वाड्यात 'मस्कऱ्या' (हडपक्या) गणपतीची स्थापना केली गेली. खरंतर तेव्हा पितृपक्ष सुरु होता तरीदेखील बाप्पाची स्थापना करण्यात आली. या गणेशोत्सवात विविध नकला लावण्या, खडी गम्मत या सारख्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आले. या वाड्यातील या गणेशोत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त झाले. तेव्हा आजही हा गणपती पितृपक्षात स्थापन करण्यात येतो.
या गणपतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे या बाप्पाची मूर्ती अगदी वेगळी आहे. या गणेशाला 18 हात आहे. तर ती 21 फुटाची मूर्ती होती. हो होती यासाठी कीण 2005 पासून या मूर्तीची उंची कमी करुन ती 7 फुटाची करण्यात आली. पितृपक्षात या गणपतीची स्थापना होते आणि पितृपक्षासोबतच या गणेशोत्सवाची सांगता होते.
लोकमान्य टिळक ज्यावेळी अन्यायाच्या विरुद्ध स्वातंत्र्यासाठी लढा देत असताना महाराजांच्या दूरदृष्टीचा अभ्यास करून टिळकांनी कुळाचारी गणपतीला सार्वजनिक उत्सवाचे रूप दिले असं इतिहासकार सांगतात. श्रीमंत राजे खंडोजी महाराजांनी पितृपक्षामध्ये मस्कऱ्या (हडपक्या) गणपतीची चालू केलेली ही परंपरा आजही कायम आहे. श्रीमंत राजे मुधोजी महाराज भोसले हे महाराजा ऑफ नागपूर ट्रस्टच्या व्यवस्थापनात हा उत्सव मोठया प्रमाणात साजरा केला जातो. या उत्सवास यावर्षी या उत्सवाला 238 वर्ष पूर्ण होत आहेत.